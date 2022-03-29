Минцифры рекомендовало операторам сократить безлимиты и объемы интернет-трафика для абонентов

29.03.2022 [Общество]

Минцифры рекомендовало сотовым операторам отменить безлимитные тарифы и сократить объемы интернет-трафика абонентам.

На сайте Министерства цифрового развития говорится, что это необходимо «в целях обеспечения качества связи». 

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сообщает ведомство.

Такое решение принято в целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в части надлежащего функционирования сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи.

 

Тэги: Минцифры, ограничение

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