Детский омбудсмен Ольга Смирнова прокомментировала ситуацию с издевательствами в 31 школе Вологды

Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова выехала в школу № 31, где одноклассники душили 12-летнего мальчика. Он попал в больницу.

Ранее NewsVo сообщал, что 12-летний ученик школы № 31 города Вологды попал в больницу после того, как его душили одноклассники. По словам родственницы пострадавшего школьника, школа пытается спустить ситуацию на тормозах. Матери ребенка ответили, что мальчики просто так самоутверждаются, пытались переложить вину на пострадавшего школьника. Родители написали заявление в правоохранительные органы. И просят взять этот вопрос на особый контроль.

«Появившаяся в социальных сетях информация о том, что один из подростков чуть не задушил одноклассника, взволновала всех. По данному факту выехала в образовательную организацию. Конфликтная ситуация произошла между мальчишками, которые втроём постоянно общаются между собой. Бывает мирно, а, бывает, и задирают друг друга. На этот раз они начали провоцировать самого крупного из компании, подначивая его обидными словами. Не выдержав оскорблений, подросток схватил за шею одного из них и отпустил. Однако мальчик в ходе захвата потерял сознание и когда его выпустили из „объятий“, упал на пол. Тут же была вызвана в образовательную организацию машина скорой помощи, информация о ситуации сообщена маме. Мальчик госпитализирован. Сейчас он уже в школе, снова общается с этими одноклассниками», — написала Ольга Смирнова.

На момент ее приезда в школе проведено расследование. Дежурный администратор и дежурный учитель привлечены к дисциплинарной ответственности. Во всех классах проведены классные часы по правилам поведения в школе, профилактике противоправного поведения. В школу приехали представители областного Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи для оказания помощи педагогам, детям и родителям. Планируется проведение родительских собраний.

«По итогам анализа ситуации рекомендовано образовательной организации включить в планы воспитательной работы с детьми вопросы профилактики жестокости и насилия, обучение детей методам бесконфликтного общения, проведение психолого-педагогической работы по сплочению детского коллектива. Безусловно, действия подростков могли привести к гибели несовершеннолетнего. В силу своего возраста, социальной незрелости, дети зачастую копируют поведение, которое они видят с экранов телевизора, мониторов, стараются подражать „крутым взрослым“. Задача родителей и педагогов объяснять детям последствия тех или иных поступков, обучать ненасильственным методам поведения», — заключила Ольга Смирнова.

Следственный комитет начал проверку по этому случаю. По данному факту будет возбуждено уголовное дело и дана правовая оценка действий всех участников происшествия.