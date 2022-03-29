В Вологде после издевательств одноклассников 12-летний мальчик попал в больницу

12-летний ученик школы № 31 города Вологды попал в больницу после того, как его душили одноклассники. Следственный комитет начал проверку по этому случаю.

«15 марта моего племянника увезли из школы на скорой в бессознательном состоянии. 6» Б« класс, мальчишке 12 лет. Врачи зафиксировали асфиксию. Мальчишка сам по себе маленький и худенький. Два парня, которые с ним это сотворили, крупнее и выше его. Одноклассники-переростки решили испытать на нем удушающий прием. Максим и Рома. Максим душил, пока не пошла пена изо рта и племянник не потерял сознание, кроме того на лице следы побоев, фингалы. Неделю парень пролежал в больнице, сейчас дома лежит — постельный режим. Сотрясение головного мозга, множественные гематомы, постоянная рвота. Первые дни не мог есть, один глаз был отекшим. Лежал и плакал. Пишу и у самой слезы наворачиваются», — рассказала в социальных сетях родственница мальчика Лиза Калугина.

Она пишет, что мальчик пришел в себя.

«Так обрадовался, когда наконец-то смог глотать и когда глаз у него открылся. Врачи сказали, что если бы еще 2 секунды, то РЕБЕНОК БЫ УМЕР. Сердце кровью обливается».

По словам родственницы, школа пытается спустить ситуацию на тормоза. Матери ребенка ответили, что мальчики просто так самоутверждаются, пытались переложить вину на пострадавшего школьника. Родители написали заявление в правоохранительные органы. И просят взять этот вопрос на особый контроль.

В администрации города Вологды пояснили, что по информации управления образования, между учениками 6 класса, действительно, произошёл конфликт.

«В настоящее время пострадавший ребёнок чувствует себя удовлетворительно и сегодня посещал школу. Ситуация находится на особом контроле администрации школы, управления образования города, а также департамента образования области. С целью профилактики подобных случаев с детьми будет проведена воспитательная беседа, завтра с обучающимися проведет работу психолог Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», — ответили в администрации.

Тем временем, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту причинения вреда здоровью 12-летнему школьнику сверстниками в Вологодской области

«В СМИ сообщалось о том, что 12-летний школьник в г. Вологде был госпитализирован после того, как двое одноклассников применили к нему удушающие приемы и нанесли побои. В публикации отмечается, что мальчик неделю провел в больнице, но никаких мер ни правоохранительными органами, ни органами системы профилактики принято не было», — пояснили в Следственном комитете России.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Вологодской области Геннадию Яшину возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ситуации. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.