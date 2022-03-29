ЦУР: «У поставщиков возникли временные трудности при поставках товаров из-за ввода санкций»

29.03.2022 [Экономика]

В центре управления регионом Вологодской области заявили, что у поставщиков возникли временные трудности при поставках товаров из-за ввода санкций.

«Это вызвало временный дефицит некоторых позиций в ассортименте магазинов, а также спровоцировало рост цен и числа спекулянтов. Случаями необоснованного завышения цен в регионе занимаются Прокуратура и Федеральная антимонопольная служба России», - говорят в ЦУРе. 

На какие именно товары возник дефицит не уточняется. Однако, по нашим данным, есть проблемы, к примеру с поставкой бананов. Их уже не дают в магазинах больше чем по 2,5 кг в одни руки.

Жители жалуются на подорожание сахарного песка, подгузников и даже спичек.

«Цена на песок выросла в 2 раза. Как тут будете решать этот вопрос. Цену вернуть обратно», — написала в ЦУР Татьяна Пушкина.

На что получила ответ от департамента экономического развития Вологодской области. Там уверены, что виной всему ажиотажный спрос.

«Чем дороже люди готовы покупать различные товары, тем выше на них будут цены. При этом рынок потребительских товаров (продукты, одежда, обувь) чутко реагирует на поведение покупателей: если люди делают меньше покупок, то цены падают. Снижение ажиотажа улучшит ситуацию с ценами. И наоборот: повышенный спрос ведёт к дефициту и росту цен», — заявили в департаменте.

«Цены на детские одноразовые подгузники и особенно на подгузники — „трусики“ выросли в 2-2,7 раза. Пособия по уходу за ребёнком никто не проиндексировал», — написала Екатерина Собенина.

Ей посоветовали обратиться в прокуратуру и ФАС.

Другая жительница Вологодской области Ольга Чистякова обратила внимание на то, что подорожали даже спички и картофель. Она приложила фото цен из Магнита. По ним видно, что упаковка спичек стоит 40 рублей, а килограмм картофеля - 52 рубля.

Люди не понимают, почему растут цены, если власти заявляют, что в стране все свое и в области тоже.

Ранее NewsVo писал, что инфляция в регионе превысила значение в целом по Российской Федерации (9,15%) и по Северо-Западному федеральному округу (9,35%).

ЦУР рекомендует жителям Вологодской области, если они заметили, что цена на товар сильно завышена, подать жалобу в ФАС:
- на сайте https://fas.gov.ru/surveys/9;
- позвонив на горячую линию (8172) 72-96-44.

Тэги: санкции, инфляция, дефицит

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