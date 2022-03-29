В Турции закончен очередной раунд переговоров между Россией и Украиной

29.03.2022 [Политика]

Очередные российско-украинские переговоры завершились. Они проходили в Турции 29 марта около трех часов. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогу заявил, что переговоры прошли конструктивно.

Москва в Стамбуле получила от Киева понятно сформулированную позицию, заявил Мединский. Он отметил, что возможность заключить мир станет ближе в случае быстрой работы по договору и нахождения компромисса.

«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время и будут изложены президенту. И будет дан соответствующий наш ответ», — заключил Владимир Мединский.

 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 

 

Тэги: специальная военная операция

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