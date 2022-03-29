Экологический квест «Охота на колеса в Вологде и Вологодском районе» начнется 1 апреля

29.03.2022 [Общество]

Второй сезон экологического квеста «Охота на колеса в Вологде и Вологодском районе» начнется 1 апреля и продлится до 30 июля. 

В ходе игры команды будут искать несанкционированные свалки с покрышками на территории города Вологда и Вологодского района и отвезут покрышки в пункт приема. 

Собранные покрышки отправят на переработку в резиновую крошку на заводы партнеров проекта.  

За участие игроки получат баллы, а по итогам квеста командам-победителям вручат памятные подарки.

Организаторы игры – волонтеры экологического движения «ЭкоБессрочка Вологда» при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнеры проекта: Автономная некоммерческая организация «Экологические добровольческие проекты», Межрегиональная общественная организация «Чистые Игры», ООО «Зеленый город» и АО «Вторресурсы».

Проблема утилизации покрышек актуальна для Вологды и ее окрестностей. Ранее NewsVo рассказывал, как волонтеры «ЭкоБессрочки» организовывают сбор покрышек в Вологде.

Зарегистрироваться на квест можно по ссылке или написав в личные сообщения Татьяне

Сейчас можно выбрать удобную дату для вашей команды (акции по уборке покрышек проводятся в выходные дни).

В квесте могут принять участие:

  • команды муниципальных образований, населенных пунктов,
  • инициативные группы и добровольческие объединения,
  • корпоративные волонтёры (команды от организаций, учебных коллективов),
  • компании друзей,
  • одиночные игроки (сформируем сборные команды).

– С вас: позитивный настрой и желание избавиться от несанкционированных свалок покрышек. С нас: организация транспорта, который отвезет покрышки на переработку, флаги с символикой проекта для проведения акций, угощения для охотников за колесами и призы для победителей, – говорят волонтеры.

Возрастные ограничения: (16+).
 

Тэги: вторсырье, Экология, уборка улиц. экология, волонтеры

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