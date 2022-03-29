На проект сметы для проведения противоаварийных работ в ДКЖ Вологды потратят 998 тысяч рублей

На сайте госзакупок в марте 2022 года разместили документацию по разработке проектно-сметной документации на объекте культурного наследия регионального значения «Дом культуры железнодорожников». На проект сметы на проведение противоаварийных работ в ДКЖ Вологды потратят 998 тысяч рублей. Сообщает издание «В точку».

Заказчиком работ выступила «Вологдареставрация», в управлении которой находится ДКЖ. Финансирование работ идет «в рамках средств субсидии, выделенной в рамках соглашения о предоставлении из областного бюджета автономному учреждению культуры Вологодской области „Вологдареставрация“ субсидии».

Подрядчик, который будет определен в начале апреля, должен будет провести обмеры актуального состояния здания (с учетом ранее выполненного проекта), архитектурно-археологические обмеры (с учетом ранее выполненного проекта); зондажи и фотофиксации; инженерные и технологические исследования; ремонт крыши (противоаварийные работы); усиление стропильной системы (противоаварийные работы); противоаварийные работы по наружным и внутренним стенам; ремонт входной группы (противоаварийные работы); остальные виды противоаварийных работ определить по результатам обследования (по согласованию с Заказчиком); решения по организации консервационных и противоаварийных работ.

Смета должна быть закончена к 31 мая 2022 года.

Самое крупное деревянное здание Вологды, Дворец культуры Вологодского отделения Северной железной дороги был открыт в 1927 году. Окончательно сдан в эксплуатацию в 1932 году. Первоначально он назывался «Клуб 10-летия Октябрьской революции» (КОР). В 1945 году клуб переименован в Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ).

Во Дворце культуры имелось два зрительных зала: большой зал на 1100 мест и малый зал на 150 мест. Зал на 1100 мест долгое время был лучшим залом города, сообщает сайт История Вологды.

В июле 2021 года правительство Вологодской области обратилось в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке проекта реконструкции здания ДКЖ в части выделения финансовых ассигнований федерального бюджета на софинансирование проекта.

— Вопрос софинансирования ремонтно-реставрационных работ на ДКЖ за счет средств федерального бюджета находится на контроле в Министерстве культуры Российской Федерации, — сообщил представитель Департамента культуры и туризма Вологодской области в комментариях на странице сообщества «Настоящая Вологда». — Расходы на реконструкцию на протяжении нескольких лет не поддерживаются федеральными органами власти, так как расходы федерального бюджета в первоочередном порядке направлены на завершение строительства начатых объектов культуры. Работы по реконструкции ДКЖ с благоустройством прилегающей территории будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального бюджета. Привлечение средств федерального бюджета на реконструкцию ДКЖ продолжается и в 2021 году.

В январе 2022 года объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры железнодорожников, 1927 г.» (ул. Ветошкина, 12) передан в оперативное управление АУК Вологодской области «Вологдареставрация».



По словам Елены Николаевны Кукушкиной, председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области, «решение было принято Департаментом имущественных отношений по согласованию с профильными органами власти в связи с длительным отсутствием возможности использования объекта „Вологодской областной филармонией“, а также необходимостью проведения первоочередных противоаварийных работ. В 2022 году из бюджета области выделены средства на проведение комплексного обследования здания с целью уточнения состояния его основных конструкций и принятия решения по этапности проведения противоаварийных работ. Планируется разработка проектной документации на первоочередные мероприятия. Все дальнейшие решения по объекту будут приняты после завершения обследования здания».

Здание Дома культуры железнодорожников в Вологде на Ветошкина, 12, находится в собственности Вологодской области. С 2002 года это здание считается объектом культурного наследия регионального значения и не подлежит сносу.

Ранее NewsVo рассказывал, что госэкспертиза проекта реконструкции здания ДКЖ и прилегающего к нему парка обошлась областному бюджету в 1,7 млн рублей.