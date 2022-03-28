Двое череповчан избили работников магазина во время кражи спиртного

В Череповце 20-летний и 18-летний местные жители избили работников магазина во время кражи спиртного.

Инцидент произошёл в торговой точке на улице Мамлеева. Выяснилось, что пьяные подозреваемые взяли с полок бутылки спиртного и пытались уйти, не заплатив. Работники — 23-летний молодой человек и девушка — заметили их действия и потребовали вернуть бутылки или оплатить покупку. Подозреваемые проявили агрессию и несколько раз ударили потерпевших.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нарушителей и оказали 23-летнему пострадавшему первую помощь. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом челюсти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.