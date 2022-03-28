Двое череповчан избили работников магазина во время кражи спиртного

28.03.2022 [Происшествия]

В Череповце 20-летний и 18-летний местные жители избили работников магазина во время кражи спиртного.

Инцидент произошёл в торговой точке на улице Мамлеева. Выяснилось, что пьяные подозреваемые взяли с полок бутылки спиртного и пытались уйти, не заплатив. Работники — 23-летний молодой человек и девушка — заметили их действия и потребовали вернуть бутылки или оплатить покупку. Подозреваемые проявили агрессию и несколько раз ударили потерпевших.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нарушителей и оказали 23-летнему пострадавшему первую помощь. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом челюсти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Тэги: кража, магазин, избиение, Росгвардия

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет
В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам
В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб водитель такси
В Вологде количество просмотров квартир для последующей покупки сократилось на 58%
Вологодский драматический театр попал под санкции

Похожие новости

Жительница Никольского района за три дня украла с карты знакомого 60 тысяч рублей

Теперь 51-летней подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы

223
0

Три череповчанки воровали ковры в гипермаркете ради забавы

Девушки задержаны сотрудниками Росгвардии

1035
0

Житель Харовского района не застал друга дома и украл у него телевизор

Мужчина планировал продать технику и потратить деньги на спиртное, но его задержали

967
0

Житель Харовского района украл с чужой дачи эхолот, фонарик и музыкальную колонку

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы

766
0

В Череповце подростка будут судить за кражу 9000 рублей с карты дедушки

14-летний обвиняемый сказал, что потратил деньги на интернет-игры

862
0

Житель Череповца украл пакеты с документами и продуктами из камеры хранения в магазине

Задержавшим его полицейским мужчина рассказал, что не нашёл в пакетах ничего ценного, кроме ста рублей

570
0

Житель Череповца взял телефон знакомого, чтобы позвонить, и уехал с гаджетом домой

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу

480
0

Жительница Харовска украла из магазина два флакона парфюмерной воды

Задержавшим её полицейским женщина пояснила, что хотела сделать сюрприз близким

1241
0

Жителя Череповца будут судить за кражу наследства умершего мужчины

Обвиняемый снял с его счёта больше полумиллиона рублей

800
0

Житель Кичменгско-Городецкого района украл телевизор из квартиры, пока жильцы спали

Потерпевшие предположили, что к краже может быть причастен их гость, но не смогли его описать, так как были с ним малознакомы

652
0

Череповчанин потратил шесть тысяч рублей с найденной на улице карты

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф

946
0

В Шекснинском районе двое 12-летних подростков украли две бензопилы

Они спрятали украденное в шалаше, а после сломали одну из пил

701
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце задержали мужчину, подозреваемого в причинении смертельной травмы прохожему
В Вологодской области до 18 апреля продлен режим повышенной готовности
Несовершеннолетнюю жительницу Череповца и её 30-летнего подельника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков
«Новая газета» приостановила выпуск до окончания спецоперации на территории Украины
Двое череповчан избили работников магазина во время кражи спиртного
Сильный снегопад и морозные ночи обещают вологодские синоптики
Вологжанам предлагают участвовать в создании проекта благоустройства Парка Ветеранов
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2669
0
27.03.2022 [БлогоVO]

Ветер, снег, метель... Белым-бело

550
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

155
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика