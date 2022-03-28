В минувшее воскресенье циклон «Хельмке» ронял деревья и столбы в Вологде и Череповце.

– В районе 16 часов было усиление ветра до 10 м/с с порывам до 16-17 м/с. Пострадали 2 дерева и 1 столб. Порывом развернуло умный пешеходный переход на Дзержинского (провисли провода), 3 обращения поступили в ЕДДС о повреждении кровли, – написал на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

В Череповце повреждений несколько больше.

– Циклон «Хельмке» устроил незабываемую ночь владельцам автомобилей, которые оставили своих железных коней под деревьями. Сигналы о происшествиях приходили с Октябрьского проспекта, 94, Портовой, 52, Рыбинской, 60 и с улицы Монтклер. Всего в городе пострадало пять автомобилей и прицеп. Его перевернуло ветром. На проспекте Строителей ветер сдул с крыши лед, который приземлился на припаркованную «Киа». Ближе к обеду массово начали приходить сообщения об упавших знаках, – сообщил на своей странице в социальной сети мэр Череповца Вадим Германов.

Ранее newsVo рассказывал, что в выходные дни из-за непогоды были отключения электроэнергии в нескольких районах Вологодской области.

По состоянию на 16:00 27 марта:

в Бабаевском районе без электроэнергии остались 582 человека,

в Устюженском районе — 27 человек,

в Череповецком районе — 224 человека,

в Белозерском районе — 84 человека,

в Вологодском районе — 47 человек,

в Кирилловском районе — 25 человек,

в Тотемском районе — 588 человек.

К 20:00 в воскресенье электроснабжение в Вологодском районе уже было восстановлено.

– Из-за штормового ветра более 100 домов в Кубенском, Сосновском, Спасском сельских поселениях остались без света. На местах работали семь бригад. До вечера во всех здания электричество вернули, – говорит глава Вологодского района Сергей Жестянников. – Держим на контроле ситуацию в Куркино. Там не справились с нагрузкой насосы и случились перебои с водоснабжением. В село выехали специалисты. Воду должны дать сегодня ближе к ночи.

Новость дополняется