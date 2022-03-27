Жители нескольких районов Вологодской области из-за непогоды остаются без электричества

В Вологодской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях первый заместитель губернатора области Антон Кольцов. По его словам, по состоянию на 16.00:

- в Бабаевском районе отключено 582 человека,

- в Устюженском районе — 27 человек,

- в Череповецком районе — 224 человека,

- в Белозерском районе — 84 человека,

- в Вологодском районе — 47 человек,

- в Кирилловском районе — 25 человек,

- в Тотемском районе - 588 человек.

При этом погодные условия пока не изменились, поэтому происходят новые отключения.

Как рассказал Антон Кольцов, на устранении аварий задействовано 30 бригад — 95 человек.