Жители нескольких районов Вологодской области из-за непогоды остаются без электричества

27.03.2022 [Происшествия]

В Вологодской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях первый заместитель губернатора области Антон Кольцов. По его словам, по состоянию на 16.00:
- в Бабаевском районе отключено 582 человека,
- в Устюженском районе — 27 человек,
- в Череповецком районе — 224 человека,
- в Белозерском районе — 84 человека,
- в Вологодском районе — 47 человек,
- в Кирилловском районе — 25 человек,
- в Тотемском районе - 588 человек.

При этом погодные условия пока не изменились, поэтому происходят новые отключения.

Как рассказал Антон Кольцов, на устранении аварий задействовано 30 бригад — 95 человек.

Тэги: аварии, линии электропередач

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