В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев

Уроженец города Бабаево 20-летний Максим Лаврентьев погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Бабаевского района Юрий Парфенов.

«Трагическая весть пришла в Бабаевский район. В ходе проведения военной специальной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб уроженец города Бабаево Лаврентьев Максим Юрьевич. Максим родился 4 сентября 2001 года. Проходил службу в Московской области. От имени жителей Бабаевского района и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка. Вечная память герою!», — написано на странице главы района.