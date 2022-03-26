В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев

26.03.2022 [Общество]

Уроженец города Бабаево 20-летний Максим Лаврентьев погиб в ходе проведения спецоперации на территории Украины. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Бабаевского района Юрий Парфенов.

«Трагическая весть пришла в Бабаевский район. В ходе проведения военной специальной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб уроженец города Бабаево Лаврентьев Максим Юрьевич. Максим родился 4 сентября 2001 года. Проходил службу в Московской области. От имени жителей Бабаевского района и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка. Вечная память герою!», — написано на странице главы района.

Тэги: погиб, военная спецоперация

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет
В Вологде неизвестные подожгли дом на улице Некрасова

Похожие новости

В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца

Об этом сообщил мэр города Вадим Германов

2531
0

Еще один вологжанин погиб при проведении спецоперации на территории Украины

Об этом сегодня сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира

4070
0

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Вологодском районе

Несколько автомобилей столкнулись на 25 километре автодороги Вологда-Ростилово

1925
0

Водитель «Митсубиси» погиб в ДТП в Вологодском районе

Авария произошла 24 июля около 4:50 утра

4433
0

В Соколе пенсионер на квадроцикле опрокинулся в кювет и умер

Трагедия произошла на улице Бережок у дома №30

2518
0

В Вологде в канаве с водой нашли тело 43-летнего мужчины

Несколько дней назад его видели в состоянии алкогольного опьянения

1848
0

В Череповецком районе пьяный куривший мужчина погиб при пожаре

С отравлением угарным газом пострадавшего госпитализировали в больницу, однако утром он скончался.

1192
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Вологодский Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию в школах
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Вологодской области
Минобороны озвучило войсковые потери за время спецоперации на Украине
Вологодский драматический театр попал под санкции
В Вологде создали «Дневник туриста», который поможет гостям путешествовать по городу
Житель Харовского района не застал друга дома и украл у него телевизор
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2520
0
25.03.2022 [БлогоVO]

Как заработать (пра-)дедовским методом. Часть 3 (последняя)

546
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

751
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика