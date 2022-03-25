Олег Кувшинников: «Высвобождения работников в нашем регионе нет, но мы готовы к любому варианту развития событий»

25.03.2022 [Экономика]

О мерах поддержки регионального рынка труда рассказали в ходе антикризисного штаба, который прошел в правительстве Вологодской области 25 марта.

– Наша задача максимально сохранить все существующие рабочие места, не допустить, чтобы люди оказались на улице, даже если у предприятий возникнут сложности, мы готовы подставить плечо, – сообщил губернатор области Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что на федеральном уровне принято решение о выделении более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждения роста безработицы. Соответствующее распоряжении 18 марта подписал Михаил Мишустин. Из этой суммы Вологодской области выделили 206 миллионов рублей.

– Большая часть этой суммы пойдет на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения и на организацию оплачиваемых общественных работ. Также финансирование будет направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Остальные средства выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов, – пояснил Олег Кувшинников.

Помимо этого, 20 марта Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу молодежь, поддержку в виде субсидий. 

– Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального и высшего образования, инвалиды, дети сироты, родители несовершеннолетних детей. Мы со своей стороны также планируем оказать необходимую поддержку, как только она потребуется, и обеспечить занятость жителей региона для сохранения доходов семей, – сообщил глава региона.

По словам Олег Кувшинникова, в настоящее время высвобождения работников в связи со складывающейся ситуацией, в нашем регионе нет.

– Но мы готовы к любому варианту развития событий, – добавил он.

Далее в ходе антикризисного штаба об организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения и о субсидиях работодателям в Вологодской области рассказал руководитель департамента труда и занятости населения Вологодской области Олег Белов.

По его словам, системообразующие предприятий области, которые создали новые рабочие места после 1 марта, получат возмещение затрат на оплату труда по данным рабочим местам в размере до одного МРОТа, увеличенного на районный коэффициент, а также страховые взносы сроком на три месяца, за счет средств областного бюджета. Затраты на одно рабочее место – 10000 рублей.

На данные мероприятия уже выделены 64 миллиона рублей.

– Также из федерального бюджета на организацию опережающего обучения дополнительного и профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском сокращения, выделены средства в размере 54,8 млн рублей. С расчетом – 59 580 рублей на обучение одного работника, – сказал Олег Белов.

Помимо этого, на организацию общественных работ безработных граждан, зарегистрированных в отделениях службы занятости Вологодской области, выделены 71,1 миллиона рублей. Субсидия работодателю на возмещение затрат на оплату труда – 1 МРОТ на 3 месяца на 1 человека.

Также сообщается, что в настоящее время подтвержденных заявлений о возможных сокращениях работников в Вологодской области в ближайшие три недели нет.

По данным на 25 марта в органах службы занятости региона зарегистрированы 5 153 безработных.
 

Тэги: рынок труда, безработица, субсидии

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