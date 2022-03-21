Правительство РФ выделило 206 миллионов рублей Вологодской области на поддержку рынка труда

Правительство России направило 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в стране. Вологодская область получит 206 миллионов рублей.

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Средства будут выделены из правительственного резервного фонда.

«Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуации, — заявил Михаил Мишустин.

Деньги будут направлены на создание в регионе временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, организацию оплачиваемых общественных работ и профессиональное обучение безработных.