Несколько изданий сообщили о смерти Жириновского, но Минздрав России опроверг эту информацию

Утром 25 марта появилось сообщение, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался от коронавируса в возрасте 75 лет. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Александр Пронюшкин.

Напомним, в начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с диагнозом «коронавирус». В последнее время сообщалось об ухудшении его состояния.

– Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провёл в коме, – сообщил также Телеграм-канал издания Mash.

Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг изданию «Коммерсантъ» информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жриновского. Также сенатор Александр Пронюшкин, который ранее о смерти политика, удалил свое сообщение из Telegram-канала и принес извинения за его публикацию.

– Сын Жириновского Игорь Лебедев в беседе с нами также не смог подтвердить информацию о смерти отца, – пишет Телеграм-канал Shot.

Минздрав России опроверг сообщение о смерти политика. По данным издания «Ъ» врачи оценивают состояние политика как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.