Экскурсия по бульвару Пирогова пройдет в Вологде 26 марта

24.03.2022 [Культура]

Экскурсия «От перрона до пристани» пройдет в Вологде 26 марта. Участники пройдут по бывшей Свешниковской улице, которая сейчас называется бульвар Пирогова.

– В этой экскурсии много звуков: первый паровоз и целый перрон хлопающих ладошек, гудки пароходов и скромный речной прибой, строительство нового мира из мозаики и мечты о лучшей жизни, скрип возков по старой московской дороге, а еще звук ступенек одного старинного дома, который вот прямо сейчас во время реставрации обретает новую красивую жизнь, – говорит экскурсовод Катя Хоботова.

Участники смогут узнать, как жила эта улица в разные времена. 

А завершится экскурсия посещением Дома купчихи Ершовой на Советском проспекте. 

– Рассматриваем историю страны в судьбах, стенах, дверях, печах и оконных шпингалетах, – говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсия пройдет в субботу, 26 марта, с 15:00 до 16:30.

Предварительная запись по ссылке.

Возрастные ограничения: (16+).
 

Тэги: экскурсия, история

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
С 1 июля в Вологодской области вырастет плата за коммунальные услуги
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

Похожие новости

Экскурсия в «Старый гараж» пройдет в Вологде 13 марта

Выставка старых вещей: фотографий, часов, книг, значков и изделий hand-made творчества местных рокеров открылась в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»

1373
0

Экскурсия в старый деревянный «Дом с виноградом» пройдет в Вологде 12 марта

Участники узнают, как сегодня горожанам живется в памятниках архитектуры

743
0

Экскурсия-дискуссия в Вологодскую филармонию состоится 19 февраля

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация

1011
0

Экскурсия в здание кинотеатра «Салют» состоится в Вологде 5 февраля

Перед началом ремонта здания посетители смогут увидеть стены и потолки бывшего кинотеатра «Рекорд» без современной обшивки

1767
0

С историей праздника Рождества и традициями познакомятся гости усадьбы Брянчаниновых 18 и 19 декабря

В выходные здесь пройдут просветительские игровые программы

1573
0

Экскурсия по выставке «Шедевры Гюстава Доре» пройдет в Вологде 19 декабря

Участники познакомятся с иллюстрациями художника к литературным произведениям и пройдут тест, в какой культурной они чувствовали бы себя комфортно

1489
0

Экскурсия «Все болезни от дохтуров!» пройдет в Вологде 20 ноября

В ходе прогулки по городу экскурсовод Нина Смелкова расскажет о том, как и чем раньше лечились вологжане

1365
0

Экскурсия, посвящённая старинным крепостям, пройдёт в Вологде 14 ноября

Елена Смиренникова расскажет, где изначально находилась вологодская крепость, какой она была и куда пропала

1034
0

Экскурсия «На раскопки к археологам» пройдёт в Тотьме 3 октября

Это возможность посетить раскопки старинного рассолопровода в Варницах

868
0

Бесплатная экскурсия по Дому кружевниц пройдёт в Вологде 1 октября

Этот отреставрированный памятник известен также как Дом купца Наумова. Сейчас здесь находится «Центр ремёсел»

664
0

Сбор средств на создание виртуального тура по деревне Тимонихе проходит в Вологде

Центр Василия Белова планирует организовать виртуальный тур на родину писателя в Харовском районе

656
0

Бесплатную экскурсию по Дому Засецких в Вологде проведут реставраторы 19 августа

Владимир Новосёлов расскажет об этапах и особенностях восстановительных работ

841
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия по бульвару Пирогова пройдет в Вологде 26 марта
Житель Харовского района украл с чужой дачи эхолот, фонарик и музыкальную колонку
Строящейся школе на улице Возрождения в Вологде выделили деньги на оснащение
Онлайн-голосование за любимого театрального артиста проходит в Вологде
Антимонопольщики проверяют обоснованность повышения цен на бумагу
ФАС возбудило дело в отношении  «Пятерочки» и «Магнита» из-за намеренной поддержки ажиотажного спроса на сахар
Общегородской субботник пройдет в Вологде 23 апреля
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2362
0
23.03.2022 [БлогоVO]

Сметана почти за сотню перевалила, и я так понимаю это только начало

847
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

586
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика