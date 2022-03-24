Экскурсия по бульвару Пирогова пройдет в Вологде 26 марта

Экскурсия «От перрона до пристани» пройдет в Вологде 26 марта. Участники пройдут по бывшей Свешниковской улице, которая сейчас называется бульвар Пирогова.

– В этой экскурсии много звуков: первый паровоз и целый перрон хлопающих ладошек, гудки пароходов и скромный речной прибой, строительство нового мира из мозаики и мечты о лучшей жизни, скрип возков по старой московской дороге, а еще звук ступенек одного старинного дома, который вот прямо сейчас во время реставрации обретает новую красивую жизнь, – говорит экскурсовод Катя Хоботова.

Участники смогут узнать, как жила эта улица в разные времена.

А завершится экскурсия посещением Дома купчихи Ершовой на Советском проспекте.

– Рассматриваем историю страны в судьбах, стенах, дверях, печах и оконных шпингалетах, – говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсия пройдет в субботу, 26 марта, с 15:00 до 16:30.

Предварительная запись по ссылке.

Возрастные ограничения: (16+).

