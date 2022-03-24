Роскомнадзор ограничил доступ к сервису новостей Google News

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории России. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, напомнили в ведомстве.

Американская компания Google подтвердила ограничения:

«Мы подтверждаем, что некоторые [пользователи] сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны».

Ранее Тверской суд Москвы признал Meta экстремисткой организацией.

Во время слушаний прокурор заявил, что в случае признания Meta экстремистской организацией россияне не будут привлекаться к ответственности за использование ее продуктов. Это Facebook, Instagram и WhatsApp.