Meta признана экстремисткой организацией - что грозит пользователям?

21.03.2022 [Общество]

Тверской суд Москвы признал Meta экстремисткой организацией. 

Во время слушаний прокурор уточнил, что в случае признания Meta экстремистской организацией россияне не будут привлекаться к ответственности за использование ее продуктов. Это Facebook, Instagram и WhatsApp. Прокуратура не требовала запретить в России работу WhatsApp. 

Также пользователи из России не будут нести ответственности за публикацию постов в Instagram и Facebook, если они не нарушают требований Российского законодательства. 

Однако, компании запрещено вести коммерческую деятельность в России.

 «Компания Meta будет лишена возможности открывать отделения и вести коммерческую деятельность. (…) Речь идет о запрещении деятельности компании, ее бизнес-структур», — объяснил прокурор.

Теперь при упоминании компании  необходимо пояснять в скобках, что ее признали экстремистской. 

Юрист Павел Чиков, отметил, что безопасность пользователей Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской организацией ни прокуратура, ни суд гарантировать не могут.

«Если пользование запрещенными соцсетями еще можно не криминализировать — разослав соответствующие методички товарищам майорам по стране, то с другими рисками сложнее. Любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 КоАП РФ)», — говорит юрист.

Он считает, что заказ рекламы в обоих социальных сетях либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ).

Кроме этого возможно составить протокол на сайт или магазин, в которых есть ссылки на соответствующие соцсети, и на человека, распространяющего визитки с контактами в Instagram и Facebook. Подобные действия попадают под статью административного кодекса о публичной демонстрации символики экстремистской организации.

Тэги: экстремизм. соцсети

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