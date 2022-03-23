Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда

23.03.2022 [Общество]

После начала специальной военной операции в Украине с Первого канала, ВГТРК, НТВ уволились несколько известных журналистов. В их числе оказалась специальный корреспондент Первого канала Жанна Агалакова. Журналистка с 1999 года работала на Первом. Сначала ведущей новостей, затем — специальным корреспондентом в Париже, Нью-Йорке и странах Европы.

22 марта Жанна выступила в организации «Репортеры без границ» в Париже, где рассказала о том, как работала на Первом канале после 2014 года. В своей речи женщина призвала россиян отличать факты от пропаганды и высказалась против новых западных санкций. 

«Я думала, что смогу не быть пропагандистом, рассказывая о жизни в Европе, во Франции. В первые годы так и было. Я делала материалы о президентских выборах во Франции, о фуа-гра, о бунтах (кстати, это было непросто). Я больше не могла спрятаться от пропаганды. Я должна была рассказывать только про то, что плохого происходит в США. Про сирот, с которыми плохо обращались американские приемные семьи. Я рассказывала только о плохом. В моих репортажах не было лжи, но пропаганда работает именно так: вы берете достоверные факты, смешиваете их и получается большая ложь. Факты правдивы, но их смесь — пропаганда. Это как в старой притче про семь слепцов, которых попросили описать слона. Один потрогал хобот и сказал: „Слон мягкий, как веер“. Другой потрогал хвост и сказал: „Он тонкий, худенький и гибкий, как веревка“. Третий потрогал ногу и сказал: „Он круглый, как столб“ и так далее. Каждый из них в принципе был прав, но, если вы возьмете только одну точку зрения, вы увидите не ту картину, вы не увидите правды. Это то, что происходит сейчас в российских медиа, — они транслируют только точку зрения Кремля. Для других нет шансов», — сказала журналистка.

Она отметила, что все последние годы власть душила независимые СМИ.

«Они были в России, они все еще остаются и пытаются выживать. Это смелые, невероятно смелые, отважные люди, которых я безгранично уважаю. И мы дошли до того, что на телевидении, в новостях, мы видим историю только одного человека — или группы людей, которые его окружают. Мы видим только власть. В наших новостях нет страны, в наших новостях нет России. И это парадоксально. Про главного человека мы знаем очень много, мы видим его каждый день на экране, мы знаем, с кем он ел, с кем он общался, где он был. Мы даже знаем, как он выглядит топлес. Но мы не знаем, женат он или нет, мы не знаем, сколько у него детей. Честно говоря, мне все равно, но, мне кажется, здесь дисбаланс», — продолжила Жанна Агалакова.

При этом она считает, что люди, работающие в российской журналистике «оказались заложниками».

«Журналисты, редакторы, продюсеры, люди, которые работают в медиа, — я думаю, их легко сейчас обвинить: почему вы не встанете, почему вы не протестуете. В этом смысле мне даже легче — у меня были выигрышные позиции, я нахожусь здесь, во Франции, и чувствую себя в относительной безопасности. И я могу это сделать. У тех, кто против, есть семьи, у них есть старики-родители, которым, возможно, требуется дорогое лекарство. У них есть дети, которые ходят в музыкальные школы и спортивные секции. У них есть ипотека, которую они должны закрывать. Они оказались заложниками. И потом, знаете, мы русские очень много были бедными. Не один раз. Мы знаем, что такое бедность. Вначале это была советская бедность. Потом это была бедность после дефолта 98-го года. Затем были сложности в 2008-м, когда весь мир переживал крах. И вот теперь представьте, что значит быть бедным, без работы во время [специальной военной операции прим. редакции в соотв. с требованиями РКН]— это тоже самоубийство», — объяснила она.

Жанна Агалакова в то же время высказала свою точку зрения на западные санкции. По ее мнению они ударят как раз по той части общества, которая считает себя демократической. 

«И вот теперь я хочу сказать как гражданин, как журналист. Запад обложил Россию ковровыми санкциями. Эти санкции в первую очередь ударили по среднему классу, людям, которые всегда разделяли демократические ценности. Вы теряете своих союзников в этой истории. Я не вижу, честно говоря, выхода из этого. Я точно знаю, что санкции легко наложить и требуются годы, чтобы их отменить. Вы обрекаете большую страну, в которой 140 миллионов человек, на нищету и разрушение. Да, мы знаем, кто на самом деле виноват в этом. Но Запад тоже несет свою ответственность. Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово „русский“ из названий магазинов, театров, разных социальных центров. Я видела эту картинку в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич, где снимали вывески со словом „русский“. Мне страшно читать сообщения о том, что тот или иной университет прекратил связи с российскими партнерами, что российские музыканты и артисты не могут больше выступать. Вы душите и убиваете русскую культуру. Я не думаю, что это ваша цель, но это неизбежный результат ваших действий тоже», — отметила она.

Жанна Агалакова добавила, что она понимает, что на родине ее могут обвинить в том, что она шпион, или что ей заплатили за это выступление, но подчеркнула, что все что она делает, это только на благо ее страны. Журналистка хочет, чтобы в России научились отличать пропаганду и искали другие источники информации, чтобы люди перестали быть «зомбированными».

Тэги: свобода слова, СМИ

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