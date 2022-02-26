Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить материалы, где происходящее в Украине называется «войной», «вторжением» или «нападением»

26.02.2022 [Общество]

Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить материалы, где события, происходящие в Украине называются «войной», «вторжением» или «нападением».

– На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны, — цитирует «Новая газета» требования РКН. 

Ранее NewsVo сообщал, что Роскомнадзор обязал СМИ брать данные о военных действиях в Украине только из официальных российских источников. 

Согласно вчерашнему заявлению Владимира Путина, российские военные не вступают в конфликт с Вооруженными силами Украины, а борются с «неонацистами и бендеровцами».
 

Тэги: роскомнадзор, спецоперация, СМИ, запрет

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