Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить материалы, где происходящее в Украине называется «войной», «вторжением» или «нападением»

Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить материалы, где события, происходящие в Украине называются «войной», «вторжением» или «нападением».

– На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны, — цитирует «Новая газета» требования РКН.

Ранее NewsVo сообщал, что Роскомнадзор обязал СМИ брать данные о военных действиях в Украине только из официальных российских источников.

Согласно вчерашнему заявлению Владимира Путина, российские военные не вступают в конфликт с Вооруженными силами Украины, а борются с «неонацистами и бендеровцами».

