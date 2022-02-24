Роскомнадзор обязал СМИ брать данные о военных действиях в Украине только из официальных российских источников

24.02.2022 [Политика]

Роскомнадзор предупредил Российские СМИ о том, что они должны использовать информацию о военной операции на территории Украины, ссылаясь только на официальные российские источники.

«За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети «Интернет», непроверенной и недостоверной информации. Обращаем внимание на то, что редакции средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность», — сообщает ведомство.

Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников. В противном случае СМИ ждет блокировка. 

«Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей. Распространение ложной информации в сети «Интернет» повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что именно «российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию».

Тэги: роскомнадзор, свобода слова, свобода информации

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