Курс доллара продолжит консолидироваться в диапазоне 100-105 рублей

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

Пара доллар-рубль завершила вчерашний день без значимых изменений, закрепившись под отметкой 105 рублей Волатильность курса доллара во вторник заметно снизилась на фоне отсутствия негативных геополитических новостей. Глобальные валютные рынки также не показали значимой динамики в ожидании новых новостных триггеров (так, например, показатель DXY торговался в боковике, ожидая данные по PMI США). В результате рубль двигался как свои ключевые аналоги - бразильский реал и индийская рупия, приближаясь к середине нашего целевого диапазона 100-105 рублей. Отметим, что поддержку национальной валюте оказывало снижение 5-летних CDS на Россию, которые отступили к мартовским минимумам (1947 пунктов) на фоне того, что Германия выступает против эмбарго на российские энергоносители. Снижению странового риска также способствовала вчерашняя выплата Минфином купона по суверенным евробондам с погашением в 2029 году. Тем не менее, сдерживал рубль от более заметного укрепления откат цен на нефть Urals на фоне снижения потребления отечественных энергоносителей странами Запада. Сегодня мы ожидаем продолжения консолидации пары доллар-рубль в диапазоне 100-105 рублей ввиду отсутствия значимых геополитических и экономических новостей. Отметим, что технически потенциал для укрепления рубля выглядит ограниченным.

Brent сегодня может остаться в зоне 115-120 долл./барр., риски ухода выше сохраняются - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

Вчера утром Brent пыталась инерционно продолжить ралли, отыгрывая геополитические риски, однако в дальнейшем отступила к отметке 115 долл./барр. Локальной стабилизации рынка нефти способствовали дальнейший рост долларовых ставок (доходность 10-летних UST подошла к отметке 2,4%, максимумам с мая 2019 г.) в условиях ослабления опасений относительно введения ЕС санкционных ограничений на импорт российской нефти. Так, в частности, представители Германия заявили о невозможности в настоящее время отказаться от поставок нефти из России, хотя страна и работает надо достижением независимости от поставок угля, нефти и газа из РФ. В результате более сильно просела российская Urals, расширив дисконт к Brent до 28 долл./барр. Сегодня утром цены на нефть вновь подрастают. Ночью API сообщил, что запасы сырой нефти в США неожиданно упали на 4,28 млн барр. (ожидался небольшой их рост), задавая соответствующие ожидания и по недельному отчету Минэнерго США по рынку энергоносителей, выходящему сегодня. Поддержку котировкам оказывают и дефицит предложения, а также сохраняющиеся опасения относительно поставок из Саудовской Аравии и России. Рассчитываем, что при отсутствии новых геополитических вводных Brent может остаться в диапазоне 115-120 долл./барр. Значимых факторов, способных заметно охладить рынок и сузить геополитическую премию, мы пока по прежнему не видим. Обновление котировками пиков года остается высоко вероятным сценарием.

Не исключаем исчерпания импульса роста мировых фондовых рынков и их перехода к снижению - Владимир Соловьев, главный аналитик ПСБ:

Во вторник на мировых рынках отмечался рост оптимизма. Индекс развитых стран MSCI World вырос на 1%, а индекс развивающихся стран MSCI EM поднялся на 1,4%. Улучшению настроений способствовали заявления отдельных представителей ФРС США касательно денежно-кредитной политики. В частности, член Федреза Джеймс Баллард заявил о необходимости более быстрого повышения ключевой ставки с целью снижения инфляционного давления и достижения нейтральной монетарной политики. Таким образом, вполне вероятно, что на ближайшем заседании ЦБ регулятор может поднять ключевую ставку сразу на 0,5% и озвучить условия сокращения баланса. По итогам дня доходность 10-летних государственных облигаций США продолжила расти, вплотную приблизившись к отметке 2,4%, обновив очередной максимум впервые с мая 2019 года. Индекс широкого рынка S&P500 (+1,1%) заметно укрепился, при этом рост показали все сектора за исключением нефтегазового. По состоянию на утро среды оптимизм на мировых рынках сохраняется. Фьючерсы на американские и европейские индексы укрепляются, ключевые азиатские индексы подрастают. Котировки на товарных рынках торгуются в «зеленой» зоне. Сегодня не ожидается публикаций значимой статистики или корпоративных новостей. Повлиять на рынок может выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в 15:00. Высокие цены на энергоносители продолжат придавливать глобальные темпы экономического роста и будут провоцировать инфляцию. Мы не видим текущих сильных драйверов, способных оправдать текущий рыночный оптимизм и считаем, что он краткосрочен. В связи с чем не исключаем исчерпания импульса роста мировых фондовых рынков и их перехода к снижению.

Во вторник на рынке ОФЗ преобладал оптимизм - Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ: