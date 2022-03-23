В Череповце спасатели сняли со льда реки велосипедиста

В Череповце сняли со льда реки Шексны сняли велосипедиста.

Инцидент произошел вечером 22 марта недалеко от усадьбы Гальских.

«Вахтенный наблюдатель заметил, что через реку со стороны Зашекснинского района пытается переехать велосипедист. Спасатели среагировали, доехали до него на судне на воздушной подушке, вовремя его остановили, провели с ним профилактическую беседу, отправили на берег. Молодому человеку около 20 лет. Видно ведь уже, что все промыто, однозначно бы не переехал реку», — рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев порталу Сherinfo.