Спасатели прогнали 40 рыбаков со льда на реке Шексне

21.03.2022 [Общество]

Рейд ГИМС, Гостехнадзора и спасателей прошел на Шексне в выходные. Спасатели в ходе рейда прогнали 40 рыбаков со льда. 

На данный момент в Шекснинском и Череповецком районах, а также в Череповце запрещено выходить на лед реки Шексна. С нарушителями была проведена беседа.

Руководитель отдела ГИМС МЧС в Череповце Надежда Багулина также рассказала о шести случаях выхода на водоем на лодках, хотя навигация еще не открыта.

«В двух случаях рыбаки были даже без спасательных жилетов. Сейчас лучше пользоваться аэролодкой, этой технике разрешено выходить на водоем, но выходить с аэролодки на лед нельзя», — говорит она. 

Выход на лед наказывается штрафом до трех тысяч рублей, но шекснинских рыбаков пока наказывать рублем не стали.

 

Тэги: паводок, рыбаки
Фото ГИМС

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