В Череповецкой школе №30 отремонтировали после пожара кабинет истории

23.03.2022 [Общество]

В Череповце в школе № 30 отремонтировали кабинет, где в прошлом году случился пожар.

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что помещение готово к проведению занятий.  

Пожар в школе случился декабре прошлого года. Обошлось без пострадавших, но полностью сгорела лаборантская кабинета истории.

«„Сырокопченые“ стены, испытавшие на себе действие дыма, огня и воды, потребовали серьезных усилий от наших подрядчиков. Они заменили здесь коммуникации, окна, освещение, купили новую мебель и оборудование. Кроме того, много сил ушло на борьбу с запахом гари и копотью», — прокомментировал ремонт на своей странице в соцсети ВКонтакте Вадим Германов.

Сейчас в кабинете ничто не напоминает о ЧП.

Тэги: школа, пожар, ЧП

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