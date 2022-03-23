Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно

Депутат Вологодской городской думы Михаил Тихомиров 21 марта сообщил о том, что будет бесплатно раздавать сахар. В первый же день в его приемную выстроились очереди. Все запасы на день были разобраны за пару часов.

«Друзья, в связи с дефицитом сахара в магазинах, я решил помочь вологжанам и снизить нагрузку на торговые сети города. С завтрашнего дня в моей приёмной по адресу: г. Вологда, ул. Текстильщиков, д. 20а будет бесплатно выдаваться сахар. Одна семья — 1 кг сахара. Огромная просьба, не отправляйте детей! В день будет выдано не более 125 кг сахарного песка, в общей сложности — 500. Спасибо за понимание! Ждём вас со вторника по пятницу с 10 до 17 часов», — сообщил Михаил Тихомиров 21 марта.

Уже на следующий день в его приемной собралось много людей. 125 килограмм ушло за 3,5 часа.

«Друзья, сегодняшняя раздача сахара превзошла все ожидания. Выдана двухдневная норма за 3,5 часа! На сегодня выдача прекращена. Завтра с 10 утра будет выдан ВЕСЬ оставшийся сахарный песок! Больше сахар выдаваться не будет », — сообщил после первого дня акции депутат.

Ранее NewsVo писал, что по словам мэра города Вологды, областная столица обеспечивает продовольственными товарами не только внутренний рынок, но и соседние города и регионы, дефицита сахара в магазинах нет, а полки пустуют из-за высокого спроса.