В Вашкинском районе осудили предпринимателя, работник которого погиб при валке леса

В Вашкинском районе суд вынес приговор 43-летнему предпринимателю, признанному виновным в нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть человека.

Как NewsVO сообщал ранее, 23-летний работник мужчины погиб при валке леса 1 февраля 2021 года у деревни Малеево. На него упала ель, зависшая в других деревьях. Молодой человек скончался по дороге в больницу от травмы головы. Установлено, что погибший не знал технологии лесозаготовки и не проходил обучение.

«Свидетель суду показал, что погибший был на валке леса впервые. Ель подрубили, но она не упала, а зависла на рядом стоящей березе. Это видели все, в том числе и подсудимый. Из-за сваленных деревьев, трактор не смог подъехать к дереву и оттащить его на землю. Погибшему кричали не ходить в ту сторону, но он не реагировал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый частично признал вину. Мать погибшего рассказала суду, что мужчина оплатил расходы на похороны, а потом предлагал ей 300 тысяч рублей, но она отказалась. Он также выплатил ей зарплату сына за весь период работы.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, суд взыскал с мужчины 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.