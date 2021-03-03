В Вашкинском районе 23-летний рабочий погиб при валке леса

03.03.2021 [Происшествия]

В Вашкинском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 23-летнего местного жителя при валке леса. Несчастный случай произошёл 1 февраля 2021 года в лесу у деревни Малеево.

«Во время лесозаготовительных работ на 23-летнего рубщика сучьев упала ель, спиленная вальщиком леса и зависшая на других деревьях. В результате работнику была причинена травма головы, от которой он скончался при доставлении в медучреждение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

По признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда) возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Тэги: несчастный случай, погиб на работе, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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