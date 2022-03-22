К паводку готовы: в Вологде прошел смотр сил и средств, подготовленных на случай подтоплений

Смотр сил и средств, которые подготовлены на случай ликвидации последствий весеннего паводка, прошел в Вологде на площади Революции

На смотре была представлена техника аварийных служб более 10 предприятий города и гарнизона пожарной охраны города Вологды. Ее можно использовать для работы на воде и подтопленных территориях, для просушки помещений, для поиска и эвакуации людей. Подготовлен специальный транспорт для устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях, водолазное снаряжение, спасательная доска «АлТан», дизельно-генераторные установки, тепловые пушки, электрогенераторы и помпы для откачивания воды, передвижная электролаборатория, лодки и скоростные катера, автомобили, автобусы, самосвалы и вездеходы.

В случае паводка кроме техники, планируется задействовать волонтерские отряды, в том числе спасательный отряд Вологодского государственного университета, в который входит более 30 человек.

«В конце прошлого года приобрели дрон, его используем при проведении поисково-спасательных работ. Уже было несколько выездов на поиски людей в лесу, дрон себя показал очень хорошо. Дальность полета от пульта составляет восемь километров, что позволяет охватывать большие территории, есть камера и тепловизор. Также у нас имеется вёсельная лодка и аптечка первой помощи», — говорит представитель спасательного отряда ВоГУ Антон Третьяков.

Управляющие компании в подготовительный период помогают Центру гражданской защиты и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» расчищать русла малых рек, убирать накопившийся мусор. Но главная зона их ответственности в паводок — контролировать ситуацию в подвалах домов.

Специалисты Центра гражданской защиты проверят готовность к приему семи пунктов для временного размещения пострадавшего населения, провели работу с садоводческими товариществами.

Подготовку к паводку оценил мэр города Вологды Сергей Воропанов:

«Все службы, которые сейчас здесь находятся, знают, что они должны делать в случае поступления сигнала. Опыт такой слаженной работы у нас уже был в ноябре 2019 года. В настоящее время в Вологде более 240 человек и 48 единиц техники находятся в режиме постоянной готовности к работе с подтоплениями, в случае чрезвычайной ситуации количество людей и техники будет увеличено в четыре раза. Также мы предпринимаем и превентивные меры. Чтобы облегчить прохождение ледохода, уже проведены ледорезные работы и чернение льда, а для ускорения процесса таяния коммунальщики провели штыковку снега. Сейчас работаем по очистке от грязи и снега улично-дорожной сети, чистим русла малых рек в черте города. Специалисты проверяют возможности ливневой канализации, строят новые участки ливневки на проблемных территориях».

Начало весеннего паводка, по предварительным прогнозам, ожидается во второй декаде апреля. На 21 марта уровень воды в реке Вологде составляет 106,45 м по Балтийской системе при критической отметке 112,2 м по БС. Напомним, что в ноябре 2019 года, когда Вологда столкнулась с серьезными последствиями паводка, — уровень воды достиг 111,47 м по БС.