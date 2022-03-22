Жители Вологодской области стали болеть коронавирусом в четыре раза меньше

В Вологодской области продолжает снижаться количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за день.

На 22 марта в регионе выявлено 452 случая заболевания. Это почти в четыре раза меньше, чем месяц назад.

При этом, количество смертей остается на прежнем уровне. За последние стуки от коронавирусной инфекции умерло 8 жителей области.

Охват вакцинацией остается недостаточным и составляет только 57,7%. Сохраняются высокие риски распространения инфекции. Пройти вакцинацию от коронавируса можно в поликлиниках, ЦРБ и ФАПах. Мобильные пункты работают только в Вологде и Череповце.

Ранее NewsVo писал, что масочный режим в регионе не будет отменен до формирования коллективного иммунитета.