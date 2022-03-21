Масочный режим в Вологодской области сохранится до формирования коллективного иммунитета

Очередная волна коронавируса идет на спад. В области снижается количество и заболевших, и госпитализированных.

«Коечный фонд для лечения больных с COVID-19 занят на 55,8%, в связи с чем мы предложили сократить его с 815 до 573 коек, в том числе на 127 в Вологде и на 115 в Череповце, — рассказал Алексей Плотников. — В Великоустюгской ЦРБ количество коек остается прежним».

При этом медицинские организации возобновляют оказание профильной медицинской помощи. В вологодской городской больнице № 1 уже функционируют отделения пульмонологии, кардиологии и травматологии. С понедельника, 21 марта, готовы к приему пациентов отделения хирургии, урологии и неврологии. Череповецкий городской родильный дом после завершения обработки примет первых профильных пациенток.

Вместе с тем показатель заболеваемости COVID-19 остается высоким, регион по суточному уровню занимает 12 место по России. Охват вакцинацией остается недостаточным и составляет только 57,7%. Сохраняются высокие риски распространения инфекции.