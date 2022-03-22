«СОГАЗ-Мед»: о лечении в командировке или отпуске в другом регионе

Если вы отправились в отпуск или командировку в другой регион, и там вам потребовалось обратиться за медицинской помощью, имея полис ОМС на руках, вы можете ее получить. На наиболее частые вопросы граждан о получении медпомощи по ОМС отвечают страховые представители «СОГАЗ-Мед».

Если в поездке по России отказывают в медпомощи по ОМС, на какой документ ссылаться?

Отказ в оказании медицинской помощи по причине наличия у вас полиса ОМС, полученного на территории иного субъекта Российской Федерации, неправомерен. Сослаться можно на статью 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Если проблему невозможно решить на уровне регистратуры, обратитесь к главному врачу медицинской организации. Часто сложности можно решить на месте по итогам обращения. Но если это не помогло, то обращайтесь в контакт-центр Территориального фонда ОМС данного региона.

При каких заболеваниях помощь оказывается бесплатно?

Важно знать, что права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи, установленные базовой программой ОМС, являются едиными на всей территории Российской Федерации. Перечислим некоторые из заболеваний и состояний, при которых оказание медицинской помощи осуществляется бесплатно: инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; болезни крови, кроветворных органов; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни кожи и подкожной клетчатки; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; беременность, роды, послеродовой период и аборты.

Базовая программа обязательного медицинского страхования определяет виды медицинской помощи (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). Эта информация зафиксирована в Федеральном законе РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ.

Полис ОМС в поездках по России

Отправляясь в путешествие по России, обязательно возьмите с собой полис ОМС для каждого члена семьи. Вы всегда сможете уточнить свое право на получение бесплатной медицинской помощи по ОМС в своей страховой медицинской организации, телефон для связи указан на обороте документа. Также рекомендуем заранее сохранить номер контакт-центра страховой компании в своем телефоне. Если вы не помните, в какой страховой компании по ОМС вы застрахованы, обратитесь в Территориальной фонд ОМС своего региона по телефону или воспользуйтесь разделом «Проверка полиса» на сайте фонда (при наличии сервиса).

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством её оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».