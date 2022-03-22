Уголовное дело в отношении экс-управляющего вологодского отделения ПФР Василия Жидкова передали в суд

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего вологодского отделения Пенсионного фонда России Василия Жидкова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как NewsVO сообщал ранее, дело в отношении Жидкова было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие установило, что в 2015–2016 годах обвиняемый, нарушив закон, содействовал незаконному выводу денег со счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона. Мужчина действовал из корыстных побуждений. Его действия привели к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд и причинению ущерба государству в размере более 70 миллионов рублей.