Уголовное дело в отношении экс-управляющего вологодского отделения ПФР Василия Жидкова передали в суд

22.03.2022 [Общество]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего вологодского отделения Пенсионного фонда России Василия Жидкова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как NewsVO сообщал ранее, дело в отношении Жидкова было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие установило, что в 2015–2016 годах обвиняемый, нарушив закон, содействовал незаконному выводу денег со счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона. Мужчина действовал из корыстных побуждений. Его действия привели к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд и причинению ущерба государству в размере более 70 миллионов рублей.

«Материалы уголовного дела с утвержденным региональной Прокуратурой обвинительным заключением направлены в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области.

Тэги: ПФР, Жидков, злоупотребление полномочиями, ФСБ
Фото пресс-службы УФСБ РФ по Вологодской области

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