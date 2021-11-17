Управляющему вологодского отделения ПФР Василию Жидкову избрали меру пресечения

17.11.2021 [Общество]

Управляющему вологодского отделения Пенсионного фонда России Василию Жидкову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такое решение вынес сегодня городской суд.

Эту меру пресечения обвиняемому просил избрать прокурор. Адвокат Василия Жидкова с мнением прокуратуры не согласен.

«Установлено, что подзащитный ранее к ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, имеет постоянную работу, вину свою настоящую признает, характеризуется только с положительной стороны. Защита предлагает избрать другую меру пресечения — подписку о невыезде, так как каких-либо противодействий со стороны подзащитного следствие не представило, информации о давлении на свидетелей, других лиц также здесь не прозвучало», — пояснил адвокат обвиняемого.

Как newsVO сообщал ранее, сотрудниками ФСБ Василий Жидков обвиняется по статье 285 РФ – «злоупотребление должностными полномочиями".

В 2015 - 2016 году подозреваемый, в нарушение действующего законодательства, содействовал незаконному выводу денег в особо крупном размере с расчетных счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона.

Это привело к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд в размере более 70 млн руб. и невыплате заработной платы 452 жителям Вологодской области на общую сумму 52 млн руб.

Как сообщает объединенная пресс - службы судов области, Жидкову установлены следующие запреты:

- находиться в отделении Пенсионного фонда России по Вологодской области;

- общаться с определенными лицами, осведомленными о его деятельности;

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением корреспонденции, связанной с осуществлением прав участника уголовного судопроизводства;

- использовать сеть Интернет и средства связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также общения с контролирующим органом, следователем, защитником, судом.

Кроме того, суд возложил на Жидкова обязанность самостоятельно являться по вызовам органов предварительного следствия, прокурора или суда.
 

Тэги: ПФР, Жидков, злоупотребление

ТОП НЕДЕЛИ

Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями
Скончалась учитель года Наталия Федоркова
Жительница Вологды утверждает, что ее муж погиб от рук сотрудника правоохранительных органов
В Вологде четвертый день ищут 16-летнюю девочку
Высокий уровень заболеваемости COVID среди привитых чиновники объясняют поддельными QR-кодами
На Вологодчине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах
Исследование: среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают каждого четвертого
Вологодчина обновила рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19
Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

Похожие новости

Замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Информацию изданию подтвердили в правоохранительных органах и глава ПФР Антон Дроздов.

2335
0

Заявления на перевод пенсии в другой банк от клиентов «Северного кредита» будут приниматься 27 января

Вологодское отделение пенсионного фонда откроется в выходной день

2536
0

Накопительную часть пенсии могут "заморозить" до 2019 года

Формирование пенсионных накоплений в 2017–2019 гг. не предусмотрено

2972
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотемском районе ребенок погиб под колесами автобуса
Жительница Нюксенского района получила шесть лет колонии за убийство бывшего сожителя
«Динамо-Вологда» не смогло пробиться в полуфинал первенства России по футболу
В Вологодской области увеличат денежное содержание детей – сирот в семьях
Управляющему вологодского отделения ПФР Василию Жидкову избрали меру пресечения
Министров будут пускать в здание Госдумы по QR-кодам
В Вологде лжепереписчица из Вельска украла у пенсионерки 150 тысяч рублей
 
15.11.2021 [Общество]

Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

2337
0
16.11.2021 [БлогоVO]

В сентябре Н. Ю. Малкова проиграла выборы главы МО Югское. Она до сих пор исполняет обязанности главы района, но никто не может сказать, почему

621
0
16.11.2021 [Обзор Прессы]

Марс под Череповцом

547
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика