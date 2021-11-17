Управляющему вологодского отделения ПФР Василию Жидкову избрали меру пресечения

Управляющему вологодского отделения Пенсионного фонда России Василию Жидкову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Такое решение вынес сегодня городской суд.

Эту меру пресечения обвиняемому просил избрать прокурор. Адвокат Василия Жидкова с мнением прокуратуры не согласен.

«Установлено, что подзащитный ранее к ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, имеет постоянную работу, вину свою настоящую признает, характеризуется только с положительной стороны. Защита предлагает избрать другую меру пресечения — подписку о невыезде, так как каких-либо противодействий со стороны подзащитного следствие не представило, информации о давлении на свидетелей, других лиц также здесь не прозвучало», — пояснил адвокат обвиняемого.

Как newsVO сообщал ранее, сотрудниками ФСБ Василий Жидков обвиняется по статье 285 РФ – «злоупотребление должностными полномочиями".

В 2015 - 2016 году подозреваемый, в нарушение действующего законодательства, содействовал незаконному выводу денег в особо крупном размере с расчетных счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона.

Это привело к неуплате обязательных отчислений в Пенсионный фонд в размере более 70 млн руб. и невыплате заработной платы 452 жителям Вологодской области на общую сумму 52 млн руб.

Как сообщает объединенная пресс - службы судов области, Жидкову установлены следующие запреты:

- находиться в отделении Пенсионного фонда России по Вологодской области;

- общаться с определенными лицами, осведомленными о его деятельности;

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением корреспонденции, связанной с осуществлением прав участника уголовного судопроизводства;

- использовать сеть Интернет и средства связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также общения с контролирующим органом, следователем, защитником, судом.

Кроме того, суд возложил на Жидкова обязанность самостоятельно являться по вызовам органов предварительного следствия, прокурора или суда.

