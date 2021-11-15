Один из руководителей ПФР Вологодской области подозревается в злоупотреблении полномочиями

15.11.2021 [Происшествия]

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении одного из руководителей пенсионного фонда РФ по Вологодской области.

По версии следствия, в 2015–2016 годах подозреваемый из корыстных побуждений содействовал незаконному выводу денег со счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона. Это привело к невыплате зарплаты 452 жителям Вологодской области на общую сумму в 52 миллиона рублей. Кроме того, пенсионный фонд недополучил 70 миллионов рублей обязательных отчислений.

Дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлёкшему тяжкие последствия, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области.

Тэги: злоупотребление полномочиями, пенсионный фонд, ФСБ

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