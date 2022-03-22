Житель Череповца украл пакеты с документами и продуктами из камеры хранения в магазине

22.03.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

Потерпевшая — 49-летняя череповчанка — рассказала, что кто-то украл её пакеты с документами и продуктами из камеры хранения в магазине. Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения в торговой точке. Он рассказал, что пришёл в магазин, чтобы что-нибудь украсть.

«По его словам, он наблюдал за людьми, которые складывали свои вещи в ящики для хранения. По внешнему виду определял, есть ли среди оставленного что-то ценное. Выбрав подходящую ячейку, и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подозреваемый вскрыл подручными средствами ящик и похитил чужое имущество. Осмотрев украденное, мужчина с огорчением понял, что в пакетах ничего ценного нет, кроме 100 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

После он потратил деньги на выпивку, а остальное выбросил. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: кража, магазин, уголовное дело

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