Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков предложил бороться с борщевиком Сосновского с помощью овец.

«Как говорят специалисты, овцы очень активно и надёжно уничтожают борщевик Сосновского, вполне спокойно употребляя его в пищу, особенно весной. Не отказываясь от выкашивания и уничтожения химическим способом, это можно было бы использовать, как хорошее подспорье, особенно вблизи жилья и соцобьектов, рядом с которыми применять гербициды запрещено», — написал он у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

В январе этого года в Вологодской области запустили интерактивную карту, на которой показано распространение и обработка борщевика Сосновского. Основной целью автоматизированной системы является контроль за проведением обработок на земельных участках, заросших борщевиком на территориях населенных пунктов области.

Областной бюджет в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» предоставляет субсидии муниципальным образованиям на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В 2022 году с заявками в департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов обратились 106 муниципальных образований за субсидиями на общую сумму в 93,4 млн рублей.