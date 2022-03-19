Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец

19.03.2022 [Общество]

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков предложил бороться с борщевиком Сосновского с помощью овец. 

«Как говорят специалисты, овцы очень активно и надёжно уничтожают борщевик Сосновского, вполне спокойно употребляя его в пищу, особенно весной. Не отказываясь от выкашивания и уничтожения химическим способом, это можно было бы использовать, как хорошее подспорье, особенно вблизи жилья и соцобьектов, рядом с которыми применять гербициды запрещено», — написал он у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

В январе этого года в Вологодской области запустили интерактивную карту, на которой показано распространение и обработка борщевика Сосновского. Основной целью автоматизированной системы является контроль за проведением обработок на земельных участках, заросших борщевиком на территориях населенных пунктов области.

Областной бюджет в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» предоставляет субсидии муниципальным образованиям на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В 2022 году с заявками в департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов обратились 106 муниципальных образований за субсидиями на общую сумму в 93,4 млн рублей.

 

Тэги: борщевик, гражданские инициативы

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
В Вологде 20-летняя девушка погибла после падения с девятого этажа
Еще один вологжанин погиб при проведении спецоперации на территории Украины
Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины
Станет ли сахарный песок в вологодских магазинах дефицитом
Москва снимает последние ограничения по коронавирусу
Череповецкие производители мясной продукции столкнулись с нехваткой сырья
Марине Овсянниковой, ворвавшейся с плакатом в эфир Первого канала, грозит уголовное дело
Завершено расследование уголовного дела в отношении Ульяны Ланской, обвиняемой в убийстве девятилетней Софии Жаворонковой
Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет

Похожие новости

В Вологодской области оцифровали борщевик Сосновского

В регионе запущена автоматизированная интерактивная карта о распространении и обработке борщевика

2525
0

В Вологде начали косить борщевик

Химической обработки не будет, так как она не доказала свою эффективность

2070
0

Администрация Кириллова отчиталась о ликвидации зарослей борщевика, хотя его скосили сами жители

Возмущенные кирилловчане потребовали у чиновников вернуть им потраченные 5 тысяч рублей, но власти сказали, что это невозможно

5148
0

4,9 млн рублей собираются потратить на определение занятых борщевиком территорий в Вологодской области

Выполнение работ по проведению фитосанитарного мониторинга заказал департамент сельского хозяйства Вологодской области 21 февраля этого года

3144
3

99 млн рублей выделят из бюджета Вологодской области на борьбу с борщевиком

Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников во время своего отчета перед депутатами ЗСО

2380
1

Жительницу Череповецкого района оштрафовали за борщевик на участке

Управление Россельхознадзора сообщает, что земля сельхозназначения заросла соснами, березами и сорной растительностью

3719
2

В Вологде заросли борщевика начали обрабатывать пестицидами

Химический состав наносят на растение несколько раз, а потом скашивают

2475
0

300 тысяч рублей потратили этим летом в Вологде на борьбу с борщевиком

Опасное растение скашивали на улицах Беляева и Конева, в Ковыринском саду, вдоль рек Шограш и Содема, в селе Молочное

2607
0

В Вологодской области борцам с борщевиком увеличат компенсации из бюджета

 На эти цели выделят 5 млн рублей. Это почти в пять раз больше, чем год назад

1592
0

В Ковыринском парке ставят эксперимент по борьбе с борщевиком

Его укрывают для создания эффекта парника

1943
4

Правительство Вологодской области направит более миллиона рублей на борьбу с борщевиком

Средства распределят между муниципалитетами по итогам конкурсов

2926
5

Вологодский губернатор решил вывести борьбу с борщевиком на федеральный уровень

 Олег Кувшинников направил соответствующее письмо Министру сельского хозяйства

3818
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце перенесли ремонт Октябрьского моста на 2024 год
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI
В Устюженском районе устранили обрыв воздушной теплотрассы
Жительница Харовска украла из магазина два флакона парфюмерной воды
За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около полумиллиона рублей
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

1484
0
19.03.2022 [БлогоVO]

Подумайте семь раз, прежде, чем предлагать какие либо ограничения на цены и размеры комиссии. Это выстрел себе же в ногу

362
0
15.03.2022 [Обзор Прессы]

Вот где собака зарыта

696
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика