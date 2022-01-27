В Вологодской области оцифровали борщевик Сосновского

27.01.2022 [Общество]

В Вологодской области запустили интерактивную карту, на которой показано распространение и обработка борщевика Сосновского. Основной целью автоматизированной системы является контроль за проведением обработок на земельных участках, заросших борщевиком на территориях населенных пунктов области, — сообщает пресс-служба правительства области.

Разработчики проекта — бюджетное учреждение «Бюджетный регион». Накануне в режиме ВКС уже состоялась вводная встреча специалистов и представителей муниципалитетов, которым был представлен основной функционал системы, методы внесения данных в векторные слои по обработке борщевика по годам.

В правительстве региона напомнили, что областной бюджет в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» предоставляет субсидии муниципальным образованиям на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В 2022 году с заявками в департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов обратились 106 муниципальных образований за субсидиями на общую сумму в 93,4 млн рублей.

Тэги: борщевик, интерактивная карта

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