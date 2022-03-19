В Устюженском районе устранили обрыв воздушной теплотрассы

19.03.2022 [Общество]

В Устюженском районе окончены аварийные работы на теплотрассе котельной «Устюжна Инвест», сообщил в своей группе в соцсети глава района Игорь Петров.

Ранее NewsVO сообщал, что 18 марта около 7 утра опоры, которые держали теплотрассу, упали. Абоненты, которых обслуживает котельная, остались без тепла. 19 марта около 6 утра ремонт теплотрассы был завершён.

«В настоящее время проводится мониторинг отремонтированных тепловых сетей (заполнение водой системы, швы теплотрассы и другие технические мероприятия)», — говорится в сообщении в группе главы района.

Теплоснабжение обещают восстановить к утру 20 марта.

Тэги: теплотрасса, авария, ЖКХ
фото из группы Игоря Петрова в соцсети

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