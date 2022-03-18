В Устюженском районе рухнула воздушная теплотрасса

В Устюженском районе упали опоры, которые держали воздушную теплотрассу котельной «Устюжна Инвест». Авария произошла в пятницу, 18 марта, около семи часов утра. Об этом рассказал глава Устюженского района Игорь Петров.

«В настоящее время бригада собрана, вся имеющаяся техника уже приступила к работе. Расчищаются подъездные пути, вырубаются кустарники. Привлечены дополнительные силы, в ближайшее время прибудет техника из Вологды. Устранение аварии началось, будут приложены все силы, чтобы восстановить теплоснабжение в самые кратчайшие сроки. Без тепла находятся все абоненты, которых обслуживает данная котельная», — рассказал Игорь Петров.

По нашим данным, в частной котельной «Устюжна Инвест» уже не раз происходили различные аварии. Год назад в котельной в самый разгар морозов вышел из строя один из котлов. Несмотря на то, что аварию удалось устранить достаточно быстро, жители района написали в администрацию района огромное количество обращений, где жаловались на очень низкую температуру в квартирах.