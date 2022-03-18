На реке Сухоне в период вскрытия ото льда могут образоваться заторы

18.03.2022 [Общество]

К началу марта в северо-западных и северных районах европейской части России запас воды в снеге оказался больше нормы на 10-80%. При этом глубина промерзания почвы из-за сравнительно теплой зимы в отдельных районах северо-запада составила всего 4 — 12 сантиметров. Такие данные приводит Росгидромет, который опубликовал прогноз об ожидаемом характере весеннего половодья.   

По данным ведомства, в конце апреля начнется разрушение ледяного покрова на Северной Двине. В мае произойдет вскрытие рек Печора, Пинега и Мезень Архангельской области.

Наиболее вероятными местами образования заторов льда в период вскрытия рек в 2022 году могут стать нижнее и среднее течения рек севера и северо-запада европейской России, в том числе рек Северная Двина, Сухона и Печора.

Как указано в аналитической записке, «в Вологодской области при формировании заторов льда возможны подтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов, автодорог и мостов. Во второй — третьей декаде апреля при формировании опасных заторов льда возможны подтопления на реке Сухона в районе Великого Устюга».

Также, по прогнозу Росгидромета, на реках северо-запада Европейской части России максимальные уровни половодья в этом году будут выше нормы.  

 

Тэги: паводок, заторы, подтопление

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