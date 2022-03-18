В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог

18.03.2022 [Общество]

Жители Сокола сообщили в социальных сетях, что в их городе закрывается роддом. Из родильного отделения Сокольской ЦРБ уволилась единственный врач акушер-гинеколог. 

«С 1 апреля текущего года закрывается Сокольский роддом. И это не весенняя шутка! Такой отличный подарок к 120-летию роддома сделал департамент здравоохранения Вологодской области, тем самым лишив сокольчанок необходимой медпомощи. Очень грустно», — написали местные жители в паблике «Сокольские сплетни».

В департаменте здравоохранения заверяют жителей города, что экстренные роды в городе будут принимать. 

В 2021 году деятельность по родовспоможению Сокольской ЦРБ была приостановлена по причине отсутствия врача-анестезиолога, пояснили в ведомстве.

«Отделение не закрывалось, там лечились пациентки с патологией беременности. Для родовспоможения женщины направлялись в Вологду в Перинатальный центр. Экстренные роды принимались в Соколе на базе родильного отделения. В настоящее время из Сокольской ЦРБ уволилась врач акушер-гинеколог, которая ранее принимала экстренные роды», — ответили жителям в департаменте здравоохранения. 

Там заявили, что отделение планируется перевести во вторую городскую больницу Сокола. В случае экстренных родов именно там есть возможность оказать необходимую медицинскую помощь роженице.

«Для планового родовспоможения женщины по-прежнему будут направляться в Перинатальный центр. Пациенткам с патологией беременности помощь оказывается в полном объеме в Сокольской ЦРБ. Департаментом здравоохранения решение о закрытии роддома не принималось. Отделение продолжит работать с учётом ранее утверждённого порядка», — заключили чиновники. 

Ранее NewsVo писал, что в Соколе назрел серьезный коллапс в сфере медицины. Люди жалуются, что врачей не хватает, роженицы ездят в Вологду, а в октябре прошлого года из центральной районной больницы уволился последний хирург.

Тэги: медицина, оптимизация

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
В Вологде 20-летняя девушка погибла после падения с девятого этажа
Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине
Еще один вологжанин погиб при проведении спецоперации на территории Украины
В Вологодской области на 50% заморожен лесной экспорт
Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины
Западные санкции ударили практически по всем направлениям бизнеса в Вологде
Женщина выпала из окна в поселке Молочное под Вологдой
Станет ли сахарный песок в вологодских магазинах дефицитом
Москва снимает последние ограничения по коронавирусу

Похожие новости

Роженицу из Великого Устюга в тяжелом состоянии доставляли в Вологду вертолетом

Женщину и ребенка спасли

 

1411
0

В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь

Как заявил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, снятие ограничений связано с выходом на плато по коронавирусу

1458
0

Вологодские врачи впервые выполнили сложную малоинвазивную операцию

Специалисты удалили крупную опухоль прямой кишки с прилегающими тканями с помощью специальной эндоскопической техники

1731
0

Поликлиники Вологодской области работают в ежедневном режиме

Такой график работы кабинетов неотложной помощи действует не только в поликлиниках Вологды и Череповца, но и в районных медицинских организациях

2755
0

​​В Вологде не хватает почти 550 медицинских работников

Также 207 свободных мест по специальностям учитель, воспитатель, и младший воспитатель

1495
0

В поликлиниках Вологодской области появятся «красные зоны» для контрольного тестирования переболевших COVID

Об этом сегодня на заседании областного оперативного штаба рассказал начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников

3592
0

Онкобольным Вологодской области придется ездить на КТ в соседний регион

В областном онкодиспансере вышли из строя два томографа

3736
0

Жители Вологодской области смогут получать консультации врачей через интернет

Медицинскую информационную систему «Телемедицинские консультации Вологодской области» планируют внедрить в этом году

1887
0

Череповецкий медцентр, переставший принимать по ОМС, вынудил людей самостоятельно добывать свои истории болезни

У частного медцентра в условиях пандемии просто стало не хватать ресурсов для оказания медпомощи большому потоку бесплатных пациентов

1176
0

В России стали в два раза чаще жаловаться на качество медицинской помощи по программе ОМС

Согласно информации Всероссийского союза страховщиков, с января по октябрь этого года страховые медицинские организации провели 24,1 млн экспертиз и выявили 3,5 млн нарушений

1634
0

Передвижной диагностический комплекс за 40 миллионов рублей появится в Вологде

«По сложности ничто не сравнится с закупкой медицинского оборудования», – рассказал в прямом эфире Александр Торопов, председатель комитета государственного заказа Вологодской области

1314
0

Экскурсия «Все болезни от дохтуров!» пройдет в Вологде 20 ноября

В ходе прогулки по городу экскурсовод Нина Смелкова расскажет о том, как и чем раньше лечились вологжане

1353
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Кичменгско-Городецком района украл телевизор из квартиры, пока жильцы спали
Первый раз в первый класс: как будет проходить прием заявлений в школы Вологды
ПСБ запускает кредитные каникулы для поддержки населения и малого бизнеса
Марина Овсянникова уволилась с 1 канала из-за несогласия с редакционной политикой
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог
Мошенники не смогли убедить трёх пенсионерок из Вологды отправить им деньги
В Устюженском районе рухнула воздушная теплотрасса
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

1114
0
18.03.2022 [БлогоVO]

Вологда. Самый «культурный» центр в сугробах

37
0
15.03.2022 [Обзор Прессы]

Вот где собака зарыта

599
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика