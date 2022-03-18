В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог

Жители Сокола сообщили в социальных сетях, что в их городе закрывается роддом. Из родильного отделения Сокольской ЦРБ уволилась единственный врач акушер-гинеколог.

«С 1 апреля текущего года закрывается Сокольский роддом. И это не весенняя шутка! Такой отличный подарок к 120-летию роддома сделал департамент здравоохранения Вологодской области, тем самым лишив сокольчанок необходимой медпомощи. Очень грустно», — написали местные жители в паблике «Сокольские сплетни».

В департаменте здравоохранения заверяют жителей города, что экстренные роды в городе будут принимать.

В 2021 году деятельность по родовспоможению Сокольской ЦРБ была приостановлена по причине отсутствия врача-анестезиолога, пояснили в ведомстве.

«Отделение не закрывалось, там лечились пациентки с патологией беременности. Для родовспоможения женщины направлялись в Вологду в Перинатальный центр. Экстренные роды принимались в Соколе на базе родильного отделения. В настоящее время из Сокольской ЦРБ уволилась врач акушер-гинеколог, которая ранее принимала экстренные роды», — ответили жителям в департаменте здравоохранения.

Там заявили, что отделение планируется перевести во вторую городскую больницу Сокола. В случае экстренных родов именно там есть возможность оказать необходимую медицинскую помощь роженице.

«Для планового родовспоможения женщины по-прежнему будут направляться в Перинатальный центр. Пациенткам с патологией беременности помощь оказывается в полном объеме в Сокольской ЦРБ. Департаментом здравоохранения решение о закрытии роддома не принималось. Отделение продолжит работать с учётом ранее утверждённого порядка», — заключили чиновники.

Ранее NewsVo писал, что в Соколе назрел серьезный коллапс в сфере медицины. Люди жалуются, что врачей не хватает, роженицы ездят в Вологду, а в октябре прошлого года из центральной районной больницы уволился последний хирург.