На телеканале НТВ вышел эпизод сериала «Первый отдел», который снимался в Вологде

15-я серия детективного телесериала «Первый отдел» вышла накануне на телеканале НТВ. Напомним, съемки сериала проходят при консультативной поддержке Следственного комитета.

Эта серия снималась в Вологде осенью прошлого года, а вологжане приняли участие в съемках эпизодов.

По сюжету главного героя – Брагина направляют в командировку в Вологду для расследования взрыва и крушения частного вертолета, на котором летел кандидат в депутаты ГД Николай Егоров. Криминалисты обнаруживают на борту взрывчатку. Тем временем Шибанова внедряют в бандитскую группировку, а Брагину сообщают, что его друг уехал в отпуск.

В группе Актёры массовых сцен Вологодской области в социальной сети ВКонтакте вологжане обсуждают кадры из этой серии:

– И я там на заднем плане иду))) – И я тоже. Хоть спиной, но во весь экран.

Серия вышла в эфир на телеканале НТВ вечером 16 марта.