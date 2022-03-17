На телеканале НТВ вышел эпизод сериала «Первый отдел», который снимался в Вологде

17.03.2022 [Культура]

15-я серия детективного телесериала «Первый отдел» вышла накануне на телеканале НТВ. Напомним, съемки сериала проходят при консультативной поддержке Следственного комитета.

Эта серия снималась в Вологде осенью прошлого года, а вологжане приняли участие в съемках эпизодов.

По сюжету главного героя – Брагина направляют в командировку в Вологду для расследования взрыва и крушения частного вертолета, на котором летел кандидат в депутаты ГД Николай Егоров. Криминалисты обнаруживают на борту взрывчатку. Тем временем Шибанова внедряют в бандитскую группировку, а Брагину сообщают, что его друг уехал в отпуск.

В группе Актёры массовых сцен Вологодской области в социальной сети ВКонтакте вологжане обсуждают кадры из этой серии:

– И я там на заднем плане иду)))

– И я тоже. Хоть спиной, но во весь экран.

Серия вышла в эфир на телеканале НТВ вечером 16 марта.

Тэги: съемки фильма, сериалы, Вологда

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