Детективный сериал «Первый отдел» будут снимать в Вологде

26.09.2021 [Культура]

Съёмочная группа детективного телесериала «Первый отдел» приедет в Вологду, где будет работать над созданием новых серий. 

Первый сезон этого телесериала вышел на канале НТВ в прошлом году. Фильм рассказывает о работе следователей в Ленинградской области.

Съёмки проводит кинокомпания «Триикс Медиа» из Санкт-Петербурга.

Жителей Вологды приглашают принять участие в съёмках. Заявку с пометкой «Вологда» нужно отправлять в сообщения группы «Актёры массовых сцен Вологодской области» до 28 сентября.

В заявке просят указать: ФИО, возраст, рост/размер одежды/обуви, номер телефона. Также к заявке необходимо прикрепить два актуальных фото: портрет и в полный рост.
 

Тэги: съемки, съемки фильма, кино, сериалы, детективы

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