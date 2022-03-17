Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

Наталья Рюмина

Вологодский предприниматель увеличил в полтора раза площадь здания, которое является объектом культурного наследия и пытается узаконить это через суд. Речь идет о здании на Ленина, 5 в Вологде, где раньше располагался Камерный театр.

Фото wikimapia

Увеличить и узаконить

Предприниматель Игорь Смирнов обратился в Арбитражный суд Вологодской области с иском к администрации города Вологды о признании за ним права собственности на реконструированное нежилое здание, которое находится на Ленина, 5. В своем иске предприниматель указал, что площадь здания составляет 2340,7 квадратных метров, а количество этажей в нем пять, в том числе один подземный.

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области возразил против удовлетворения исковых требований, так же, как и администрация Вологды. Но суд встал на сторону предпринимателя.

В суде было установлено, что Игорь Смирнов 25 апреля 2019 года приобрел объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 19 века» на улице Ленина, 5 в Вологде. На момент покупки в доме было 4 этажа, а его площадь составляла 1 453,3 квадратных метра. Право собственности на дом было зарегистрировано 17 июня 2019 года.

До этого в здании располагался Камерный театр. Напомним, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где работал Камерный театр, решили продать, стало известно в мае 2016 года. В 2018 году из-за соседней стройки в здании, которое также принадлежит Игорю Смирнову, по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. В 2019 году оно было продано.

Фото: Вологодский Камерный театр

6 июня 2019 года по заданию Игоря Смирнова была разработана проектная документация на проведение противоаварийных и ремонтных работ в доме. Уже 1 сентября предприниматель заключил контракт на выполнение комплекса работ в здании. 16 октября на эти работы было получено разрешение от Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

В результате проведенных работ по приспособлению неэксплуатируемого пространства подвала и чердака, произошло изменение площади здании и количества его этажей. Число этажей увеличилось с 4 до 5, площадь здания выросла в полтора раза — с 1453,3 квадратных метра до 2340,7 квадратных метров.

После того, как площадь в здании была увеличена, предприниматель обратился в департамент градостроительства города Вологды, подготовив технический план, и попросил ввести объект в эксплуатацию. В этом ему чиновники отказали, мотивировав свое решение тем, что разрешение на реконструкцию в отношении данного нежилого здания администрацией Вологды не выдавалось. Тогда предприниматель пошел в суд.

В суде отметили, что частью 4 статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что на основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, либо если это не создает угрозу их жизни и здоровья.

Кроме этого, в суд было представлено заключение ООО «Архитектурное бюро „Формат“, в котором было подтверждено, что произведенное приспособление и перепланировка здания с изменением площади помещений соответствует всем нормам, которые действуют на территории РФ и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания, не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в том числе, Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области в части обеспечения сохранности предмета охраны объекта культурного наследия.

Также предприниматель предоставил фотографии, на которых не было зафиксировано изменение объекта культурного наследия в сравнении с фотоматериалами, приложенными к охранному обязательству объекта культурного наследия.

«В рассматриваемом деле при проведении перепланировки и непосредственно самих работ истцом не затронут предмет охраны — объект культурного наследия: облик, объемно-пространственная и планировочная композиция здания, строительные конструкции остались неизменными, что подтверждается технической документацией здания на объект, экспертным заключением», — говорится в решении суда.

Поэтому арбитражный суд Вологодской области посчитал возможным удовлетворить требования Игоря Смирнова и узаконить перепланировку исторического здания.

Администрация города не согласилась с решением суда и пошла в апелляцию. Заседание по этому делу должно состоятся 18 апреля в 16 часов.

По накатанной

Это уже не первый случай, когда Игорь Смирнов расширяет площади исторических зданий. В 2018 году он надстроил этаж на здании XIX века на Ленина 7, добился через суд сохранения его реконструкции и оформил в собственность дополнительные площади. Тревогу по поводу надстройки этажа забили еще в 2016 году градозащитники.

«Здание училища XIX века на Ленина, 7 уничтожают под видом реставрации: делают капитальную железобетонную пристройку к зданию; роют котлован под железобетонный фундамент, уничтожая сводчатые конструкции в основании здания; выламывают кирпич XIX века, заменяя его на новый. Внутренние стены здания уже уничтожены — осталась только рамка. Такие работы грубо нарушают проект, в котором указано, что пристройка должна быть выполнена «из легких металлических и стеклянных конструкций. Пристраиваемый объем возводится как временное сооружение и не опирается на несущие конструкции объекта культурного наследия; она возводится независимо от существующего здания», — говорили градозащитники в 2016 году.

От проводимых работ на соседнем здании Камерного театра пошли трещины. Newsvo в 2017 году делал запрос в комитет по охране объектов культурного наследия по этому поводу. По мнению чиновников, никаких нарушений в проведении реставрационных работ не было.

Кроме этого, Игорь Смирнов возвел надстройку из красного кирпича на памятнике архитектуры XVIII века на улице Чернышевского, 58. Суд признал действия предпринимателя незаконными.

Фото «Настоящая Вологда»

В феврале 2020 года Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области подготовил иск о демонтаже незаконной будки в проломе Старого рынка.

Фото «В точку»

Незаконная будка появилась в результате строительных работ на территории Старого рынка, которые проводились также компанией вологодского бизнесмена Игоря Смирнова. Будка в итоге была снесена.