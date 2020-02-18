Комитет по охране памятников требует демонтировать установленную на Старом рынке в Вологде будку

18.02.2020 [Общество]

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области готовит иск о демонтаже незаконной будки в проломе Старого рынка. Об этом ведомство сообщило изданию «В точку» в ответ на запрос.

Все работы по приспособлению к современному использованию памятника архитектуры на улице Мира, 6 должны согласовываться с комитетом. Однако там разрешения на строительство пластиковой входной группы, которая появилась в проломе летом 2019 года, не выдавалось. В отношении нарушившего требования законодательства бизнесмена составили протокол об административном правонарушении и отправили в суд.

Незаконная будка появилась в результате строительных работ на территории Старого рынка, которые проводились компанией вологодского бизнесмена Игоря Смирнова.

Фото "В точку".

— За прошедшее время городской суд и областной суд рассматривали дела в 4 судебных заседаниях с октября 2019 года по февраль 2020 года. Собственник помещений объекта культурного наследия решением суда, как сообщает комитет изданию «В точку», освобожден от административной ответственности.

Собственнику объявили устное (!) замечание, производство по делу прекратили «в связи с малозначительностью».

В данный момент специалисты комитета готовят в суд иск с требованием обязать собственника демонтировать незаконную будку.

Напомним, Игорь Смирнов ранее многократно нарушал градостроительные нормы в Вологде. Так, он незаконно возвел надстройку из красного кирпича на памятнике архитектуры XVIII века на улице Чернышевского, 58. Также он надстроил этаж на здании XIX века на Ленина 7, добился через суд сохранения его реконструкции и оформил в собственность дополнительные площади. Ранее Игорь Смирнов вырубил ивы на перекрестке улиц Козленской и Предтеченской, где раньше было кафе, чтобы построить там пиццерию.

Тэги: Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области

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