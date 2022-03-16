«Что-то не сходится»: великоустюгские чиновники провели двойное голосование на слушаниях по объединению деревень в округа

Наталья Рюмина

В Опокском сельском поселении 15 марта состоялись публичные слушания об объединении поселения в муниципальный округ. Жители проголосовали против. Однако это не устроило чиновников, и они устроили второе голосование.

С конца прошлого года в Вологодской области идет оптимизация муниципальных образований региона. Она нацелена на укрупнение сельских поселений путем их объединения. Однако широкую огласку объединение поселений получило только когда в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий подобную оптимизацию на федеральном уровне. Люди выступили против нововведений, так как считают, что это окончательно добьет деревню.

«Что-то не сходится»

Чиновники стали убеждать жителей в том, что те неправильно голосуют. Предложили проголосовать еще раз, так как «что-то не сходится».

Они заявили, что из 81 человека проголосовало всего лишь 50. 30 воздержались, а надо голосовать всем. Этот момент засняли журналисты газеты «Устюжаночка».

Фото Ксении Сотниковой

Убеждать жителей стал лично глава великоустюгского района Александр Кузьмин. Сначала он упирал на то, что поселениям будет только лучше, если они объединяться в муниципальный округ. Потом сказал, что уже принят Федеральный закон об округах, а значит, надо будет проводить два раза выборы, так как в этом году закачивается срок у глав поселений.

«Если хотя бы одно поселение проголосует против, то округа не будет. 14 поселений поддержали инициативу, решение за вами. Завтра решение за Юдинским сельском поселением», — сказал Кузьмин, добавив, что отрицательное голосование произошло из-за недоработок.

Жительница одной из деревень сказала, что не верит во все преобразования и обещания, что ничего не изменится, так как ей каждые выборы в деревне обещают сделать противопожарную защиту. Но вот уже 13 лет ее нет.

После возмущений Александр Кузьмин снова стал упирать на Федеральный закон, который принят уже в первом чтении. Однако он не уточнил, что Госдума приостановила принятие закона и перенесла второе чтение законопроекта на июнь 2022 года. Все это время часть людей расходилась из зала. Тогда было объявлено второе голосование, на котором результат голосов чиновников устроил. И уже никто не вспомнил, что должны голосовать все.

Продавить и уничтожить

Несмотря на письма, где жители выступили против объединения, в Великоустюгском районе публичные слушания проходят положительно. Уже 14 поселений проголосовали за объединение в округ.

Так, например, в Марденгском СП публичные слушания состоялись 3 марта. Сразу после них прошла внеочередная сессия без публикации результатов публичных слушаний и регламента. При этом голоса противников объедения никто не учел. В Марденгском СП было собрано 242 голоса против. При этом, по мнению присутствовавших на публичных слушаниях по вопросу объединения поселений, в зале Марденгского ДК было примерно 50 человек.

Активисты отмечают, что успешности голосований помогает недостаток информации. Объявления появляются на сайтах, а у магазинов и на досках объявлений их вешают только в день проведения слушаний.

«В Кузино, например, объявления на магазины повесили за несколько часов до слушаний. На Морозовице большинство и не знало, когда они будут, в некоторых населённых пунктах пришло всего десять человек», — говорит жительница Великого Устюга Ксения Сотникова.

Публичные слушания проводятся в рабочее время, депутаты поселений уведомляются о мероприятии буквально в последний момент.

«В частности, депутат ГП Кузино, Анжелика Филимонова, говорит, что о слушаниях её предупредили очень поздно, как и о предшествовавшей им рабочей встрече, на которую она не успела. Не так-то легко за час-два перенести несколько занятий в школе», — пишет паблик «Избушечка» Великоустюгский район.

В результате на слушания попадают те, кто точно проголосует "за". Например, в Кузино в феврале на слушаниях присутствовало всего 19 человек. По данным официального сайта района, в ГП Кузино зарегистрировано 1170 человек и, судя по информации с того же сайта, избирателями являются более 700.

В Юдинском сельском поселении жители собрали 611 подписей против, публичные слушания там состоятся сегодня в 14:00. Информация об этом размещена только на сайте поселения. Поэтому активисты вместе с депутатом совета Юдинского СП Светланой Обуховой расклеивали листовки вручную.

Фото Ксении Сотниковой

Напомним, еще в декабре на сайте правительства области население проинформировали о том, что при анализе экономической эффективности работы муниципалитетов удалось выяснить, что в поселениях, где живет мало людей, практически все доходы бюджета уходят на содержание управленческого аппарата. Поэтому власти решили объединить поселения в округа.

Власти уверены, что объединение поселений поможет сэкономить на бюрократии. А «сельские поселения с меньшим потенциалом постепенно войдут в состав более прогрессивных территорий области, усиливая потенциал для развития объединенных поселений». В некоторых районах области поселения уже начали объединять до Нового года.

В феврале чиновники активно начали продвигать идею оптимизации, не дождавшись принятия Федерального закона, по которому реформа должна проходить постепенно с 2023-го по 2028 годы. В Вологодской области все поселения каждого района до 1 апреля должны принять решение объединиться в муниципальные округа. При этом вместо избираемого главы поселения будет назначаемый администрацией муниципального округа представитель, а вместо администрации поселения будет представительство администрации муниципального округа. Советы депутатов сельских поселений канут в прошлое, так же как и выборы глав, в том числе те, которые должны пройти в этом году.