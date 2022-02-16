«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел

Наталья Рюмина

С конца прошлого года в Вологодской области идет оптимизация муниципальных образований региона. Она нацелена на укрупнение сельских поселений путем их объединения. Однако широкую огласку объединение поселений получило только когда в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий подобную оптимизацию на федеральном уровне. Люди выступили против нововведений, так как считают, что это окончательно добьет деревню.



Фото Даниил Зинченко. Деревня Парфеново в Великоустюгском районе

Еще в декабре на сайте правительства области население проинформировали о том, что при анализе экономической эффективности работы муниципалитетов удалось выяснить, что в поселениях, где живет мало людей, практически все доходы бюджета уходят на содержание управленческого аппарата.

Власти уверены, что объединение поселений поможет сэкономить на бюрократии. А «сельские поселения с меньшим потенциалом постепенно войдут в состав более прогрессивных территорий области, усиливая потенциал для развития объединенных поселений». В некоторых районах области поселения уже начали объединять до Нового года.

Жители против

В феврале власти активно начали продвигать идею оптимизации, не дождавшись принятия Федерального закона, по которому реформа должна проходить постепенно с 2023-го по 2028 годы. В Вологодской области все поселения каждого района до 1 апреля должны принять решение объединиться в муниципальные округа. При этом вместо избираемого главы поселения будет назначаемый администрацией муниципального округа представитель, а вместо администрации поселения будет представительство администрации муниципального округа. Советы депутатов сельских поселений канут в прошлое, так же как и выборы глав, в том числе те, которые должны пройти в этом году.

Сразу несколько глав поселений отрицательно отнеслись к оптимизации. Так, глава Нелазского сельского поселения в Череповецком районе Александр Родькин не стал выносить на рассмотрение депутатов совета своего муниципалитета вопрос о поддержке инициативы по ликвидации сельских поселений в Череповецком районе.

«Инициативу выдвинули сверху, запроса на такие изменения у жителей не было. Объединение поселений пытаются провести по старому закону о местном самоуправлении, новый закон Госдумой еще не принят. Последствий, насколько я понимаю, до конца не просчитали. Людей как следует не информируют, все втихомолку решается. Я много обсуждаю проблему с жителями, поддержки населением инициативы главы района не вижу. И, соответственно, не считаю возможным выносить инициативу на рассмотрение депутатов. Это могут сделать сами депутаты, если они готовы взять на себя ответственность за последствия изменений, а также инициативные группы граждан в соответствии с Уставом Нелазского сельского поселения», — говорит он.



Фото со страницы Александра Родькина в ВК

Глава Самотовинского сельского поселения Великоустюгского района Александр Тельтевский обратился в прокуратуру за оценкой законности постановления главы района «о выдвижении инициативы преобразования всех поселений в единый округ». Он считает, что глава района Александр Кузьмин, выдвинув такую инициативу, превысил свои полномочия. Глава района в свою очередь обвинил Тельтевского в том, что тот искажает нормы закона.

Не доверяют новой муниципальной реформе и депутаты.

«Все видели, как в Череповецком районе содержались этим летом дороги. Одно было грейдирование за все лето или два? Все видят, как районная администрация «контролирует» бесперебойное снабжение электричеством. И это сейчас, когда у поселений свои администрации, которые берут на себя часть полномочий. А представьте, если еще по 13-ть полномочий от каждого поселения добавятся нашим «эффективным» друзьям из администрации района?» — написал Евгений Опояскин, депутат муниципального собрания Череповецкого района.

Он уверен, что жители поселений потеряют право голоса. А с финансовой точки зрения объединение поселений очень быстро приведет к вымиранию отдаленных территорий.

«Глава Судского поселения живет в Судском поселении и знает, чем здесь живут люди. А глава администрации муниципального округа будет жителем Череповца, для которого деревня Большое Ново — абстракция, в которую нужно заехать раз в пять лет, а в остальное время пусть выживает как хочет», — прокомментировал ситуацию депутат.



Фото Алексей Орешкин

Экс-глава города Вологды, бывший депутат Госдумы, а ныне — депутат Заксобрания Вологодской области Евгений Шулепов считает, что оптимизация повлечет за собой социальный взрыв.

«Считаю эту реформу стратегической ошибкой. От вертикализации власти нам наоборот нужно уходить, выстраивая надежную работающую горизонталь. Государственная политика должна начинаться снизу — от каждого конкретного человека! Каждое поселение должно иметь свою стратегию развития, свои управленческие кадры и свои ресурсы, чтобы воплощать эту стратегию в жизнь. Фундамент строится из кирпичиков! Сельские жители останутся один на один со своими проблемами. И никакие обращения к власти дело не спасут, потому что власть в лице главы округа физически не сможет обработать этот шквал. Простая арифметика из примера выше — за месяц верховажский глава получит порядка 10 тысяч обращений от своих жителей! Выход у него будет один — застрелиться. А у селян — собрать чемодан и уезжать в город, где есть свет, тепло, канализация, магазин, школа, детсад, дорога, тротуар и другие элементарные блага цивилизации», — сказал он, пояснив также, что реформа противоречит Конституции, в которой местное самоуправление «признается Российской Федерацией как одна из основ конституционного строя».

Социальный взрыв

Социальный взрыв тем временем уже произошел. Жители пишут письма властям, выступая против оптимизации по всей области. В социальных сетях опубликованы коллективные обращения на имя главы и депутатов Верховского сельского поселения Тарногского района. Люди уверены, что оптимизация приведет к деградации сел:

«Мы не хотим все бросать и уезжать из Верховья. Однако понимаем, что большинству из нас придется это сделать, если будет принято решение о ликвидации Верховского сельского поселения. По сути мы окончательно уничтожаем сельский уклад жизни!».

Тарножане вспоминают опыт Архангельской области:

«Пока у нас есть пример Вилегодского района Архангельской области, где продавили реформу год назад. После объединения Беляевского сельского поселения с районом, несмотря на обещания власти сохранить штат и юридическое лицо в поселении, увеличить зарплату работникам и выделить деньги на развитие, за год закрылась администрация, клуб и библиотека. Из 320 жителей в деревнях бывшего Беляевского поселения осталось на сегодняшний день 150 человек. А жители района спустя год интересуются в социальных сетях, где 72 млн рублей, обещанные району "на развитие"».

В Нюксенском районе коллективное письмо главе района отказались печатать в местной районной газете, куда она было отправлено. Жители написали в своем обращении, что «партия власти боится предстоящих осенью 2022 года выборов депутатов поселений и МО с формированием новых составов Представительных собраний, под контролем которых и должна проходить реформа системы самоуправления», поэтому и не стали дожидаться принятия федерального закона. Кроме того, жители жалуются, что публичные слушания назначаются на рабочее время.

«Публичные слушания назначены на рабочий день в рабочее время. Отсекается от участия в слушаниях работающее население и пенсионеры старше 60 лет (пандемия). Не сложно предположить, кто примет участие в публичных слушаниях», — пишут они.

Горячей точкой на карте стал Великоустюгский район.

Первыми о нежелании быть частью муниципального округа заявили жители Опокского сельского поселения, собрав 400 подписей против реформы. К ним присоединились другие поселения. Сразу несколько глав высказали свой протест. Но люди в ответ получают насмешки и давление.

Ксения Сотникова, жительница Великого Устюга, рассказала, как на ее тетю — директора маленькой сельской школы в Марденгском сельском поселении — пытались надавить в ходе неофициальной встречи депутатов с главой поселения и главой администрации района Сергеем Котовым.



Фото Ксении Сотниковой

«Мою тетю пригласили заранее, завели в отдельный кабинет, в котором двое мужчин (глава поселения Денис Мыльников и Сергей Котов) оказывали на неё давление по поводу голосования по муниципальной реформе. Пытались приструнить партийной дисциплиной, обвиняли в распространении недостоверных сведений, намекали, дескать вы же член партии и к тому же бюджетник. Татьяна Геннадьевна руководит маленькой сельской школой на 60 человек и имеет самую низкую зарплату из всех директоров района, но всегда активно участвует в жизни поселения, например, в восстановлении местного храма. Она даже конкретно против реформы не выступала, просто высказалась о том, что закон ещё не принят и реформа требует доработки. У меня есть подозрения о том, что вплоть до самого дня голосования и далее на мою тётю продолжат оказывать давление. Хочу спросить уважаемого С. Котова: Вы всех моих родственников или знакомых депутатов запугивать планируете? Любого директора школы можно замучить проверками. До дня голосования за/против реформы местного самоуправления на Совете поселения любые подобные нападки я буду воспринимать как давление на депутата. Обращаюсь ко всем депутатам, которые чувствуют, что их принуждают к принятию «правильного» решения: только широкая огласка может спасти вас от «репрессий». Не молчите. Говорите, пишите в соцсетях, обращайтесь в газету или на телевидение», — обратилась Ксения Сотникова к своим землякам.

Для того, чтобы оптимизация не состоялась, более трети депутатов должны либо проголосовать против, либо воздержаться, то есть как минимум два совета сельских поселения должны не поддержать предлагаемые администрациями района изменения. В этом случае можно будет повлиять на выборы глав в 2022 году и проконтролировать ход реформы.