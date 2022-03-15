Поисковики нашли родных солдата из Никольского района, погибшего в годы войны

Вологодские поисковики нашли родных солдата Василия Зубова из Никольского района, останки которого нашли в недостроенном блиндаже на территории Мурманской области.

Как ранее сообщал NewsVo, 6 августа 2019 года в результате поисковых работ на территории Кандалакшского района Мурманской области в урочище «Средний Верман» «Невская оперативная группа» вдоль заброшенной дороги Аллакурти — Кандалакша обнаружила место последнего боя одного из подразделений РККА.

В недостроенном блиндаже были обнаружены останки 40 солдат и их личные вещи. У одного из погибших, найденном в блиндаже, сохранились ботинки, 2 винтовочных подсумка на поясном ремне, противогаз, кошелек с несколькими монетами и медальон с вкладышем, заполненным карандашом.

Как оказалось, погибший солдат — Василий Зубов, который родился в деревне Быстрая Завражского сельсовета Никольского района. В 1942 году он пропал без вести.

Сегодня на странице МОО «Вологодское объединение поисковиков» появилась информация, что родных Василия Зубова нашли в Сибири.

«С мая 1942-го по август 2019-й останки героя и его однополчан лежали в недостроенном блиндаже. Родные ничего не знали о судьбе отца и деда, только то, что он считался без вести пропавшим. В ходе архивной работы удалось узнать, что у Василия Андреевича и его супруги Таисьи Филипповны было трое детей — Галина, Анатолий и Василий. 4 августа 1941 года глава семьи ушел на фронт, не дождавшись рождения последнего сына Василия, который появился на свет в конце сентября. На сегодняшний день установлено, что внуки солдата живут на территории Новосибирской области и Алтайского края», — рассказали вологодские поисковики.

Останки самого солдата в настоящее время захоронены в Аллакурти вместе с боевыми товарищами, а вкладыш его медальона в скором времени будет передан внукам Василия Зубова.