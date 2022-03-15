Матери Череповца ищут сыновей-срочников через комитет солдатских матерей

Председатель комитета солдатских матерей Череповца Марина Чучум провела встречу с родственниками молодых людей, которые в данный момент проходят срочную военную службу. Родственники не знают, где их дети.

Об этом сообщила газета Голос Череповца 12 марта.

На встрече в комитете родители сказали о том, что не могут дозвониться по телефону до сыновей. Они связывают это с военной спецоперацией на Украине.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины.

Нахождение военнослужащих относится к гостайне, которые нельзя распространять, вне зависимости от места службы срочника. Поэтому солдатам не разрешают пользоваться мобильными телефонами, поясняют в комитете солдатских матерей. Марина Чучум подчеркнула, что текущей ситуацией могут воспользоваться мошенники, поэтому посоветовала в соцсетях не рассказывать о том, что сын служит в армии, и не выкладывать фото солдата.

Телефон, по которому родные солдат могут связаться с комитетом солдатских матерей Череповца: 8-900-537-98-98.

В Совет солдатских матерей Вологодской области также обращаются матери, чьи сыновья участвуют в военной операции на Донбассе по контракту и матери срочников. Они опасаются за жизнь своих детей.

Телефон совета солдатских матерей: 8911-522-36-88

Военная прокуратура телефон дежурного: 8 (8172) 54-49-53

160035, г. Вологда, наб. 6-й Армии, д. 111

Также можно обращаться через интернет-приемную на сайте Военной прокуратуры: https://gvp.gov.ru/gvp/reception