Ночные морозы и дневные оттепели обещают вологодские синоптики с середины недели

14.03.2022 [Общество]

Предстоящей ночью влияние циклона, который господствовал над территорией Вологодской области в выходные дни, постепенно ослабнет и, как следствие, инициатива перейдет к антициклону.  

При этом область повышенного давления принесет с собой холодные воздушные массы и в сочетании с малооблачной погодой в ночные часы температуры существенно понизятся.

В предстоящую ночь на 15 марта на большей территории воздух «выхолодится» до -16 градусов, днем сохранятся около нулевые значения.

В ночь на 16 марта температура воздуха местами понизится до -18 градусов, аналогичная ситуация ожидается в ночь на 17 марта.

Начиная с середины недели, холодная воздушная масса постепенно начнет прогреваться и в дневные часы будет превышать отметку в 0 градусов.

Ближе к выходным дневной прогрев увеличится и максимальные температуры воздуха будут достигать отметки в +4 градуса, — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Аналогичный характер погоды, по предварительным данным, сохраниться также в начале следующей недели.

 

Тэги: погода, антициклон, Гидрометцентр

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
В Вологде простились с погибшими на территории Украины бойцами СОБР
Обвиняемые по делу о хищении 20 автобусов нашли новые доказательства того, что техника была куплена "для вида"
Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине
Продукция из российской древесины с апреля не сможет продаваться как FSC-сертифицированная
Шесть вологжан оштрафованы судом за участие в несогласованном мероприятии
Мэр Череповца рассказал о хитрой схеме бесплатного проезда на общественном транспорте
В Вологодской области на 50% заморожен лесной экспорт
Женщина выпала из окна в поселке Молочное под Вологдой
Западные санкции ударили практически по всем направлениям бизнеса в Вологде

Похожие новости

Атлантический циклон принесет потепление в Вологодскую область

Однако по ночам по-прежнему будет морозно

1000
0

Вологодские синоптики прогнозируют пик холода на 8 – 9 марта

Потепления стоит ожидать только после 10 марта

1296
0

Синоптики обещают в Вологодской области до 20 градусов мороза

После теплого февраля температура в марте приблизится к климатической норме

1598
0

Февраль 2022 года войдет в число самых теплых февралей за последнее время

На протяжении всего февраля среднесуточная температура воздуха значительно превышала норму

1171
0

Погода в Вологодской области начнет улучшаться после 23 февраля

В ночь на среду ветер поменяет свое направление на северо-западное

2539
0

После резкого потепления на дорогах Вологодской области сформируется сильный гололед

Среднесуточная температура при этом по-прежнему будет превышать норму

2355
0

Температура воздуха на этой неделе в Вологде будет соответствовать апрельским значениям

В отдельные дни воздух будет прогреваться до +4 градусов

1454
0

Не по сезону теплую неделю обещают вологодские синоптики

Похолодание можно ожидать только в конце следующей недели после перестройки погодных процессов

1766
0

Синоптики обещают потепление в Вологодской области

Пиковых значений температура достигнет к середине недели

1412
0

Вологодские синоптики обещают аномальное начало февраля

Отклонение среднесуточной температуры от нормы будет составлять до 8 градусов

8160
0

Атлантические циклоны будут определять характер погоды в Вологодской области

В ближайшие дни температурный фон значительно превысит климатическую норму

1346
0

В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы

В четверг синоптики обещают до 20 градусов мороза

7434
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Отказ властей Вологды при строительстве жилого дома на спорном участке признали незаконным
В Вологде выбраны 13 проектов НКО для получения грантов городской администрации
Ночные морозы и дневные оттепели обещают вологодские синоптики с середины недели
Житель Череповца задушил собутыльника во время застолья
Москва снимает последние ограничения по коронавирусу
211 человек воспользовались программой "Вологодский гектар" за три года
В Вологде выбирают логотип к 875-летнему юбилею города
 
10.03.2022 [Общество]

Диабет в условиях санкций: стоит ли переживать?

1218
0
14.03.2022 [БлогоVO]

Мне тут предложили выдвинуться депутатом Гордумы от какой-то непонятной партии. Я отказался

311
0
12.03.2022 [Обзор Прессы]

Отец призёра Олимпиады Сергей Цветков: "У Максима мамины трудолюбивые гены"

587
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика