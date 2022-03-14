Ночные морозы и дневные оттепели обещают вологодские синоптики с середины недели

Предстоящей ночью влияние циклона, который господствовал над территорией Вологодской области в выходные дни, постепенно ослабнет и, как следствие, инициатива перейдет к антициклону.

При этом область повышенного давления принесет с собой холодные воздушные массы и в сочетании с малооблачной погодой в ночные часы температуры существенно понизятся.

В предстоящую ночь на 15 марта на большей территории воздух «выхолодится» до -16 градусов, днем сохранятся около нулевые значения.

В ночь на 16 марта температура воздуха местами понизится до -18 градусов, аналогичная ситуация ожидается в ночь на 17 марта.

Начиная с середины недели, холодная воздушная масса постепенно начнет прогреваться и в дневные часы будет превышать отметку в 0 градусов.

Ближе к выходным дневной прогрев увеличится и максимальные температуры воздуха будут достигать отметки в +4 градуса, — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Аналогичный характер погоды, по предварительным данным, сохраниться также в начале следующей недели.